Фейк Бюлетин

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване

Десетки българки, рускини, украинки и други прекрасни свинарки минаха като Лейди Годайва през Дубай Мол

Днес, 00:40
неизвестен извършител

СЪРДИТИ МЛАДИ ХОРА
"Ще избухнем" - заплашиха секс бомби с агресивни джуки, заседнали в Дубай заради новата война, която пак прилича на Трета световна и пак се надяваме да не е. 
Ракети и дронове падат в Дубай, въздухоплаването е блокирано, това създава затруднения за търговията с това-онова, инфлуенцията, мата-харините работи. 
Дубайските Джуконди си имат геополитически експертни способности, някои дори са специализирали международни икономически отношения на Острова на Епстийн. Същевременно са решителни натури и пердета, не като диванните интелектуалци. 
"Ние сме еманципирани и динамични хора, стоки, капитали, не можем да стоим тука заклещени като кучета" - възмущават се жените (и мъже от същия модел джуки) в безброй видео излъчвания от Дубай Мол, където не е за селяни. 
Сърдитите млади хора заплашиха международното положение, че ще вземат сериозни мерки и ще набият канчетата на всички поред - Тръмп, Нетаняху, аятоласи, проксита. 
"Заради тия идиотски Досиета Епстийн висим тука затворени като в харем, ще ти скъсам пишльонката, Тръмпе!" - нервират се жените. 
Жените с право вдигат скандали, че им развалят статуквото в Дубай, защото в този толерантен град дори конфликтът в Украйна е замразен. Руски, украински, донбаски и български мафиоти практикуват мирно съместно съществуване в града, където всичко е разрешено, ама да е скрито-покрито и да се държи приличие по законите на чаршариата. А сега - дронове и ракети, пълно безобразие и простащина, която не ни е на нивото! 
Изгубили търпение от дългите часове принудително бездействие, прекрасни свинарки от различни славянски националности дефилираха като Лейди Годайви през Дубай Мол в знак на протест, като предупредиха всички да се завият в чаршафите си и да не зяпат без пари! 
Невъзпитан българин реши да погледне с едно око на аванта като Надничащия Том от легендата за Лейди Годайва. 
Надничащият Ганьо на мига бе наказан с данъчна ревизия в родината си, защото Джукондите естествено имат връзки с бившия специален шеф на НАП. 
"Знаем своите граници и базовия си минимум!" - заявиха Джукондите компетентно, защото освен МИО при Епстийн са специализирали и философия при Кобилкина. 
***
Soundtrack:

Tom Jones & Mousse T - Sexbomb (Official Music Video)
Official Tom Jones & Mousse T - Sexbomb music videoSexbomb is taken from Tom Jones' Reload album - http://bit.do/TJReloadTo stay up to date with all new rele...
YouTube


Сър Гей Бубка тича с изменено лице, за да не види нещо непозволено, защото веднъж като стане seen, вече няма unseen. 
Шарж на автора: Христо Комарницки.

Лейди Годайва от Джон Колиър, 1898.
Лейди Годайва от Джон Колиър, 1898.
