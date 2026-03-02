Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване

СЪРДИТИ МЛАДИ ХОРА

"Ще избухнем" - заплашиха секс бомби с агресивни джуки, заседнали в Дубай заради новата война, която пак прилича на Трета световна и пак се надяваме да не е.

Ракети и дронове падат в Дубай, въздухоплаването е блокирано, това създава затруднения за търговията с това-онова, инфлуенцията, мата-харините работи.

Дубайските Джуконди си имат геополитически експертни способности, някои дори са специализирали международни икономически отношения на Острова на Епстийн. Същевременно са решителни натури и пердета, не като диванните интелектуалци.

"Ние сме еманципирани и динамични хора, стоки, капитали, не можем да стоим тука заклещени като кучета" - възмущават се жените (и мъже от същия модел джуки) в безброй видео излъчвания от Дубай Мол, където не е за селяни.

Сърдитите млади хора заплашиха международното положение, че ще вземат сериозни мерки и ще набият канчетата на всички поред - Тръмп, Нетаняху, аятоласи, проксита.

"Заради тия идиотски Досиета Епстийн висим тука затворени като в харем, ще ти скъсам пишльонката, Тръмпе!" - нервират се жените.

Жените с право вдигат скандали, че им развалят статуквото в Дубай, защото в този толерантен град дори конфликтът в Украйна е замразен. Руски, украински, донбаски и български мафиоти практикуват мирно съместно съществуване в града, където всичко е разрешено, ама да е скрито-покрито и да се държи приличие по законите на чаршариата. А сега - дронове и ракети, пълно безобразие и простащина, която не ни е на нивото!

Изгубили търпение от дългите часове принудително бездействие, прекрасни свинарки от различни славянски националности дефилираха като Лейди Годайви през Дубай Мол в знак на протест, като предупредиха всички да се завият в чаршафите си и да не зяпат без пари!

Невъзпитан българин реши да погледне с едно око на аванта като Надничащия Том от легендата за Лейди Годайва.

Надничащият Ганьо на мига бе наказан с данъчна ревизия в родината си, защото Джукондите естествено имат връзки с бившия специален шеф на НАП.

"Знаем своите граници и базовия си минимум!" - заявиха Джукондите компетентно, защото освен МИО при Епстийн са специализирали и философия при Кобилкина.

***

Soundtrack:



Сър Гей Бубка тича с изменено лице, за да не види нещо непозволено, защото веднъж като стане seen, вече няма unseen.

Шарж на автора: Христо Комарницки.