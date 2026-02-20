Медия без
Фейк бюлетин

Будизъм с мистично православие и култ към личността - опасна секта чака да я разкрият

Институтът по психология на МВР дни наред убеждавал Дани Митов да се яви и да сдаде поста

Днес, 02:24
Колаж: Иван Червенков

ТУ-ТУУУ
Служители на отдел "Оперативна психология" към Института по психология на МВР проведоха свръхсекретно заседание, което вашият репортер проследи скрит в шкаф. 
Криминалните психолози обсъждаха наличието на опасна будистко-православна секта в България, чийто гуру е световноизвестен.
Гуруто на сектата фигурира в различни разработки на службите с псевдоним Буда. Успял е да привлече множество поклонници, в сектата му има строга йерархия и пълно безусловно подчинение на лидера. 
Подчинението преминава в истински култ към личността по модела на болшевишката традиция и нейните окултни практики масите да се кланят на живи хора и мумии. 
Гуруто на сектата е харизматик и кърски любовник, автор на докторска дисертация за психофизическата подготовка на личния състав за работа в екстремални ситуации. Той е изключителен манипулатор, ересиарх и тълкувател на православието по свой собствен канон. 
Навремето е получил просветление в тъмния тунел "Железница" до митичния град Симитли. 
Оттогава Буда получил психически и комуникативни способности да омагьосва като пангалактически гаргалобластер. (Според литературната класика пангалактическият гаргалобластер въздейства като удар с резен лимон, прикрепен към тухла.)
Разказвал е публично библейски притчи, в които Господ се явява в ролята на телефонен сигнал: ТУ-ТУУУ!
Известен е интимен случай с гуруто, когато ползвал оранжев будистки кондом и си играл с Мата Хари на Тома Неверни. 
Буда-Неверни казал на Мата Хари: дай ми, богиньо, да те мушна, както Тома Неверни мушнал нашия Господ в дупката от пироня. Ти пък ще си имаш дупка от Рапоня, мили-мили, гуши-гуши, муш! 
На това място от доклада за Буда психолозите на МВР загубиха психическа стабилност и дълго не можаха да си наместят балансите. След това продължиха. 
Авторитетът и поразяващата харизма на гуруто Буда са толкова силни, че той само с един поглед може да превъзпита някой свой противник, който му става последовател, почва да изпълнява всичките му желания и да му целува ръката, краката, шлифера, скута и още по-други места. 
Висшите членове на сектата са обучени от Севската царица, когато гуруто ересиарх говори публично, винаги да има минимум двама високопоставени последователи зад гърба му, които да кимат усърдно, изразявайки съгласие с разбиране, и да гледат умно. 
Както всяка секта - и тази е пълна с милиционери и зомбирани бизнесмени, които подсигуряват материалната и околосъдебна логистика в близост до Закона. Вманиачени последователи на Буда го обсипват със суджуци, евраци и щракалки, като могат да направят от едно чекмедже - цяла Еврозона! 
***
След като си изчетоха докладите, данните от които обобщихме за вас, оперативно интересните психолози на МВР признаха един пред друг, че нямат воля да разкрият сектата и да предложат мерки срещу явлението, защото те самите са затънали и влюбени до ушите в този умонепостижим еретик. 

"И изведнъж Исус се показал отгоре и казал "Ту-тууу": Богословските възгледи на Борисов за Великден
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни на Велика сряда, когато в парламента се обсъждаше вота на недоверие към правителството, защо за него Великден е най-хуба...
YouTube

ИЗЛЕЗ, ДАНИ, СТРАШНОТО СВЪРШИ! 
За да свалят адреналина от този вълнуващ доклад за квазиправославната секта на Буда, оперативните психолози криминалисти се позабавляваха с разкази как са накарали Дани Митов да се покаже на светло и да сдаде министерския пост в МВР публично. 
В последните седмици Митов изпитвал панически страх от публични изяви, искал да се скрие от очите на всички и да не привлича вниманието по никакъв начин, за да не му задават травмиращи въпроси и да не вземат да го оставят на служба в МВР. 
Тази служба за него била истинско психическо мъчение, защото се чувствал като спуснат с дефектен парашут. Службата му била хем тежка, хем го докарала до пълна безтегловност. Но вече свърши, страшното мина.

Авторът е житиеписец на Буда и Бокослов от 2003 година.
Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви Авторът е житиеписец на Буда и Бокослов от 2003 година.
