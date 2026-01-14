Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Тошко обясни: усещането за Пеевски е субективно като усещането за корупция

Слави Трифонов цитира китайски мъдрости от епохата на Петте династии и десетте царства

14 Яну. 2026
Диванчето на Конфуций. Под възглавничките се играе на тука има - тука няма мъдрост.
Pixabay
Диванчето на Конфуций. Под възглавничките се играе на тука има - тука няма мъдрост.

ТЪРСАЧИ НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ
"Майната им на изборите, ние търсим тръпката и острите усещания" - така Тошко Йорданов обясни поведението на ПГ ИТН, която гласува веднъж тъй, после инак и остави Борисов/Пеевски с охрана като китайски императори в период на междуособици. 
Това поставя партията в малко особено предизборно положение, но според Тошко - по-добре да си смениш позицията по маловажен въпрос, отколкото да си смениш пола. 
"Ако си сменя пола, да си отрежа оная работа!" - зарече се Тошко. 
За да обясни повратливото поведението на групата и неубедителното чегъртане, Тошко измисли и цитира постулати от Конфуций, който бил казал, че най-важни са принципите и вътрешно да си устойчив, когато външно изглежда, че се въртиш като свинче на грил. 
Според Конфуций, цитиран от Тошко, усещането за Пеевски било субективно като усещането за корупция и това са неща, с които често се спекулира. 
"Разбирате ли, ние ако усетим дори минимално влияние на Пеевски, веднага ще се разформироваме и ще се извиним на избирателите си със сълзи на очи. Ама като не го усещаме? - вдига ръце, вежди и ноздри Тошко. - Ние да го усетим, охооо! Ще върнем всички субсидии, ще работим ангария за народа и ще направим невиждани неща в знак на покаяние с извинение. Ама като не го усещаме пустия Пеевски? Не е заради дебелокожие, ние не сме гьонсурати. Просто са ни притъпени усещанията. Пък ако е за избори, ако е рекъл Господ, Пеевски ще ни напазарува 3-4 процента, щом пък е толкова всемогъщ, колкото се говори. Ако не ни вкара в следващия парламент, да знаете, че всичко това са приказки и правилно не го усещаме" - довърши си обосновката Тошко и пак уточни, че всичко това са постулати на Конфуций, писани преди хиляди години, когато пак е имало твърдения за усещане за Пеевски, но конфуцианците упорито не го усещали, също като ИТН в момента. 
**
Слави Трифонов пък се събуди среднощ и също реши да се изповяда пред суверена посредством китайски притчи. 
"Уважаеми народе, мъдри Суверене! - написа Слави във Фейсбук. - Сега България преживява период на хаос и анархия също като китайската държава от периода на Петте династии и десетте царства. Знаете кой е виновен за днешната нестабилност и разделение. Вие сте мъдри като китайци и всичко разбирате. Ако не се ориентирате, пуснете си нелегалната Песен за Лена и всичко ще ви стане ясно. Аз ще ви кажа само една китайска мъдрост от тоя тъжен период: Когато капят листата, не ги връщай обратно на дървото, са казали китайците в 10 век, когато се раздирали от междуособици, а у нас учениците на Кирил и Методий вече пишели нашето А-Б". 
Слави се умори, каза на Тошко да му дозасуче мисълта и пак си легна. Тошко от своя страна даде поръчката на подизпълнител и също си легна. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетон, фалшиви новини

Още новини по темата

Историческа заслуга! ГЕРБ завиши религиозната бдителност на кримиконтингента
12 Яну. 2026

Тръмп кани русенски младежи да му респектират службите
09 Яну. 2026

Радев копнее да го намадурят - да не се мъчи с партия
06 Яну. 2026

Путин поздрави българите за Еврозоната, милиони го поискаха за президент
02 Яну. 2026

Песъка става шеф на Пето РПУ, връща авторитета на институцията, отваря гримьорски салон
16 Дек. 2025

Пеевски прави Магазини за Поколение Z
15 Дек. 2025

Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят
11 Дек. 2025

Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна
10 Дек. 2025

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството
08 Дек. 2025

Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

02 Дек. 2025

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари
28 Ноем. 2025

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?