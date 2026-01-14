Тошко обясни: усещането за Пеевски е субективно като усещането за корупция

ТЪРСАЧИ НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ

"Майната им на изборите, ние търсим тръпката и острите усещания" - така Тошко Йорданов обясни поведението на ПГ ИТН, която гласува веднъж тъй, после инак и остави Борисов/Пеевски с охрана като китайски императори в период на междуособици.

Това поставя партията в малко особено предизборно положение, но според Тошко - по-добре да си смениш позицията по маловажен въпрос, отколкото да си смениш пола.

"Ако си сменя пола, да си отрежа оная работа!" - зарече се Тошко.

За да обясни повратливото поведението на групата и неубедителното чегъртане, Тошко измисли и цитира постулати от Конфуций, който бил казал, че най-важни са принципите и вътрешно да си устойчив, когато външно изглежда, че се въртиш като свинче на грил.

Според Конфуций, цитиран от Тошко, усещането за Пеевски било субективно като усещането за корупция и това са неща, с които често се спекулира.

"Разбирате ли, ние ако усетим дори минимално влияние на Пеевски, веднага ще се разформироваме и ще се извиним на избирателите си със сълзи на очи. Ама като не го усещаме? - вдига ръце, вежди и ноздри Тошко. - Ние да го усетим, охооо! Ще върнем всички субсидии, ще работим ангария за народа и ще направим невиждани неща в знак на покаяние с извинение. Ама като не го усещаме пустия Пеевски? Не е заради дебелокожие, ние не сме гьонсурати. Просто са ни притъпени усещанията. Пък ако е за избори, ако е рекъл Господ, Пеевски ще ни напазарува 3-4 процента, щом пък е толкова всемогъщ, колкото се говори. Ако не ни вкара в следващия парламент, да знаете, че всичко това са приказки и правилно не го усещаме" - довърши си обосновката Тошко и пак уточни, че всичко това са постулати на Конфуций, писани преди хиляди години, когато пак е имало твърдения за усещане за Пеевски, но конфуцианците упорито не го усещали, също като ИТН в момента.

**

Слави Трифонов пък се събуди среднощ и също реши да се изповяда пред суверена посредством китайски притчи.

"Уважаеми народе, мъдри Суверене! - написа Слави във Фейсбук. - Сега България преживява период на хаос и анархия също като китайската държава от периода на Петте династии и десетте царства. Знаете кой е виновен за днешната нестабилност и разделение. Вие сте мъдри като китайци и всичко разбирате. Ако не се ориентирате, пуснете си нелегалната Песен за Лена и всичко ще ви стане ясно. Аз ще ви кажа само една китайска мъдрост от тоя тъжен период: Когато капят листата, не ги връщай обратно на дървото, са казали китайците в 10 век, когато се раздирали от междуособици, а у нас учениците на Кирил и Методий вече пишели нашето А-Б".

Слави се умори, каза на Тошко да му дозасуче мисълта и пак си легна. Тошко от своя страна даде поръчката на подизпълнител и също си легна.