Снахо, чети между редовете: Сарафов облече оранжева тога и се изплези

НИЩО НЕ ДУМАМ, ДЪЩЕ!

Самозванецът Лъжеглавний Сарафов предприе ход, който привлече вниманието на безброй психоложки от най-различни полове и възрасти.

Сарафов се облече в нова по форма и съдържание прокурорска тога, оранжева на цвят и напомняща будистко облекло. Чистачка от Прокуратурата сподели, че не може да стигне до кабинета на Самозванеца, защото има сложен електропастир и ограда от вибриращи фалически символи.

Сарафов разпространи и видеообръщение, в което седи по турски, облечен в оранжевата тога, дума не продумва, гледа загадъчно като Джуконда и се плези като Далай Лама.

Това предизвика лавина от анализи във Фейсбук.

Психоложки от всички полове тълкуваха, всяка по своему, но всяка напълно убедена в правотата си.

Една мъжка психоложка заяви, че езикът на тялото и цялостното поведение на Сарафов говорят само за едно: той очевидно е излязъл от Зоната си на комфорт и е направил радикална трансформация, защото не се страхува от предизвикателствата. Плезенето му е знак за духовна независимост.

Друга психоложка, женски пол, заяви, че трансформация очевидно не е настъпила, а който твърди обратното, е обратен. Според тази психоложка, Сарафов никога вече няма да се прегрупира, никога няма да напусне кабинета си и ще защитава статуквото си с цената на всичко.

"Той ще остане вечно Главен прокурор, плези се на съдиатурата, която оспорва легитимността му, а всичките му действия са богоугодни. Вибриращите фалоси и другите атрибути са хитър маньовър за отвличане на вниманието на всички кокошки, които си въобразяват, че имат някакво понятие от психология, но всъщност са отрепки" - категпрична е психоложката и се извинява за грубите истини, които съобщава, без да се стеснява. Защото истината може да е грозна, но лъжата винаги е по-грозна.

Трета психоложка с неустановен пол заяви анонимно, че не иска да прави инсинуации, но двусмислената усмивка, плезенето и нетрадиционните религиозни практики говорят недвусмислено, че Лъжеглавният е създал секта и практикува PDF.

"Ще спра дотук, но вие четете между редовете. PDF, ПДФ... Млъквам!" - обеща анонимната и написа още много неясни, но нечистоплътни намеци.

Четвърта психоложка-супремасистка прати всички на майна си Райна и написа врачанска дописка, че всичко е заради златото на Вълчан Войвода.

Фейсбук дълго спори какво ни казват езикът на тялото и знаците, които излъчва оранжево облеченият Самозванец - дали е отчаян или монструозно спокоен, дали обича деца или повече обича автобуси, дали пък не крият нещо от нас...

Нацията не постигна консенсус и психозата се задълбочи.

