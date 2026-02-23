Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Снахо, чети между редовете: Сарафов облече оранжева тога и се изплези

Специалисти тълкуват усилено: какво иска да ни каже с това Самозванецът?

Днес, 00:12
 YouTube / екранна снимка

НИЩО НЕ ДУМАМ, ДЪЩЕ!
Самозванецът Лъжеглавний Сарафов предприе ход, който привлече вниманието на безброй психоложки от най-различни полове и възрасти. 
Сарафов се облече в нова по форма и съдържание прокурорска тога, оранжева на цвят и напомняща будистко облекло. Чистачка от Прокуратурата сподели, че не може да стигне до кабинета на Самозванеца, защото има сложен електропастир и ограда от вибриращи фалически символи. 
Сарафов разпространи и видеообръщение, в което седи по турски, облечен в оранжевата тога, дума не продумва, гледа загадъчно като Джуконда и се плези като Далай Лама. 
Това предизвика лавина от анализи във Фейсбук. 
Психоложки от всички полове тълкуваха, всяка по своему, но всяка напълно убедена в правотата си. 
Една мъжка психоложка заяви, че езикът на тялото и цялостното поведение на Сарафов говорят само за едно: той очевидно е излязъл от Зоната си на комфорт и е направил радикална трансформация, защото не се страхува от предизвикателствата. Плезенето му е знак за духовна независимост. 
Друга психоложка, женски пол, заяви, че трансформация очевидно не е настъпила, а който твърди обратното, е обратен. Според тази психоложка, Сарафов никога вече няма да се прегрупира, никога няма да напусне кабинета си и ще защитава статуквото си с цената на всичко. 
"Той ще остане вечно Главен прокурор, плези се на съдиатурата, която оспорва легитимността му, а всичките му действия са богоугодни. Вибриращите фалоси и другите атрибути са хитър маньовър за отвличане на вниманието на всички кокошки, които си въобразяват, че имат някакво понятие от психология, но всъщност са отрепки" - категпрична е психоложката и се извинява за грубите истини, които съобщава, без да се стеснява. Защото истината може да е грозна, но лъжата винаги е по-грозна. 
Трета психоложка с неустановен пол заяви анонимно, че не иска да прави инсинуации, но двусмислената усмивка, плезенето и нетрадиционните религиозни практики говорят недвусмислено, че Лъжеглавният е създал секта и практикува PDF. 
"Ще спра дотук, но вие четете между редовете. PDF, ПДФ... Млъквам!" - обеща анонимната и написа още много неясни, но нечистоплътни намеци. 
Четвърта психоложка-супремасистка прати всички на майна си Райна и написа врачанска дописка, че всичко е заради златото на Вълчан Войвода. 
Фейсбук дълго спори какво ни казват езикът на тялото и знаците, които излъчва оранжево облеченият Самозванец - дали е отчаян или монструозно спокоен, дали обича деца или повече обича автобуси, дали пък не крият нещо от нас... 
Нацията не постигна консенсус и психозата се задълбочи. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Будизъм с мистично православие и култ към личността - опасна секта чака да я разкрият
20 Февр. 2026

По братски! 25 партии печелят по 4 % и всички управляват в съгласие
18 Февр. 2026

Лама Иво се прероди в кактус
16 Февр. 2026

Сарафов прочете Закона за съдебната власт между редовете, откри шокиращо съдържание!

12 Февр. 2026

В София бе задържан полицай, който нямал нищо
11 Февр. 2026

Пещерняци откриха фабрика за фалшиви прокурори под кабинета на Главния
05 Февр. 2026

Сарафов: Петрохан е вид суджук, а суджукът е печален символ на корупцията
04 Февр. 2026

Максим Генчев снима филм за Мелания, вдига мижавия интерес
30 Яну. 2026

Радев учуден: каквато и тъпотия да снеса, от нея се излюпва успех
28 Яну. 2026

Баба копейка разби алгоритмите на фейсбук с многоетажна псувня
28 Яну. 2026

Тръмп праща ICE в Гренландия, да не останат без лед
26 Яну. 2026

Желязков: Подписах на своя глава, защото съм Желязна лейди!
22 Яну. 2026

Пеевски даде 7-часово интервю. На Борислав Сарафов!

21 Яну. 2026

Костадин К. изтеглен в Грозни, влиза в еничарския корпус АХМАТ
21 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?