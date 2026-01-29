Ох! Зам. омбудсманицата Мария
със слава искам днеска да покрия.
Със тая слава да върви под мишница -
феноменално прелестна сладкишница!
Завижда ѝ жестоко всяка кошница,
защото е пращялка и разкошница.
Обиждат я, че ужким е калинка,
а тя ги слага всичките да спинкат.
Един гвардеец нежно я заглежда -
и другият повдига влажна вежда.
И Доналд Тръмп Гренландия забравя,
и Путин вратовръзката поправя.
На Си Дзинпин закръглят се очите...
Не се излагаме пред чужденците!
Със руса премиерка няма гладни
и няма вече крясъци площадни.
Под мишница със цялата държава
очаквам скоро тя да управлява,
да може строго да се разпорежда
и да ни вдъхва вяра и надежда.
Лира и шмиргел
Ода за Мария
29 Яну. 2026Г-н БАЛЕВ
Ох! Зам. омбудсманицата Мария
Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика в “Сега”,
можете да направите дарение през PayPal
можете да направите дарение през PayPal