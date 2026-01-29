Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лира и шмиргел

Ода за Мария

29 Яну. 2026
Един гвардеец нежно я заглежда...
Фейсбук на Мария Филипова
Един гвардеец нежно я заглежда...

Ох! Зам. омбудсманицата Мария
със слава искам днеска да покрия.
Със тая слава да върви под мишница -
феноменално прелестна сладкишница! 

Завижда ѝ жестоко всяка кошница, 
защото е пращялка и разкошница. 
Обиждат я, че ужким е калинка,
а тя ги слага всичките да спинкат. 

Един гвардеец нежно я заглежда - 
и другият повдига влажна вежда.
И Доналд Тръмп Гренландия забравя,
и Путин вратовръзката поправя. 

На Си Дзинпин закръглят се очите...
Не се излагаме пред чужденците! 
Със руса премиерка няма гладни
и няма вече крясъци площадни. 

Под мишница със цялата държава
очаквам скоро тя да управлява, 
да може строго да се разпорежда
и да ни вдъхва вяра и надежда. 
 

...и другият повдига влажна вежда!
БГНЕС ...и другият повдига влажна вежда!
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лира и шмиргел, гражданин поет

Още новини по темата

Бахур Бахур и Мадур Мадур правят избори
16 Яну. 2026

Автопортрет на Генерация Z
12 Дек. 2025

Триумфът на мършляка
01 Дек. 2025

Ангелският език
24 Ноем. 2025

Тръмпу
21 Ноем. 2025

Особен управител
10 Ноем. 2025

Любов и подфъргане с 200 км/ч
06 Ноем. 2025

Диоген с фенер от тиква
31 Окт. 2025

Повелителката на славата
25 Окт. 2025

Щангата на Шиши
15 Окт. 2025

Ако имах малко власт...
07 Окт. 2025

Чарли Кърк и Тигран Православян на концерта на Кобзон
26 Септ. 2025

С главно Д като...
19 Септ. 2025

Девойката, която си постла
22 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?