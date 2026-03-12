Парламентът точи лига,
лъскат ножки, мечове.
Ето, Назарян пристига,
чекиджиите кове:
- Ш’ви таковам-онаковам -
гордо викна Назарян. -
Тук се слуша мойто слово,
сядай в скута на Делян!
Викна първата сред равни
в нормотворческия храм:
- Вий сте адски "благонравни",
оперирани от срам!
Като празни чекмеджета
скърцат стави със артрит.
Ах! И Осемте джуджета
лъскат с безобразен вид.
Тънки, сплескани суджуци
пълнят свинските черва.
Лъскат кюнци и улуци,
мене ме боли глава.
***
Уморените чекисти
хъркат с разкопчан дюкян;
после пишат нови листи,
съгласуват със Делян.
Лира и шмиргел
В парламента шум се вдига - лъскат ножки, мечове
Земен Рай със Назарян - на една човешка длан
12 Март 2026Г-н БАЛЕВ
