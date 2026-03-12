Медия без
Лира и шмиргел

В парламента шум се вдига - лъскат ножки, мечове

Земен Рай със Назарян - на една човешка длан

12 Март 2026
Грубите лапи челични правят неща неприлични!
Грубите лапи челични правят неща неприлични!

Парламентът точи лига,
лъскат ножки, мечове.
Ето, Назарян пристига,
чекиджиите кове:  

- Ш’ви таковам-онаковам - 
гордо викна Назарян. - 
Тук се слуша мойто слово,
сядай в скута на Делян! 

Викна първата сред равни
в нормотворческия храм:
- Вий сте адски "благонравни",
оперирани от срам! 

Като празни чекмеджета
скърцат стави със артрит. 
Ах! И Осемте джуджета
лъскат с безобразен вид. 

Тънки, сплескани суджуци
пълнят свинските черва.
Лъскат кюнци и улуци,
мене ме боли глава. 
***
Уморените чекисти
хъркат с разкопчан дюкян;
после пишат нови листи,
съгласуват със Делян.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
