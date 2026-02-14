Медия без
Лира и шмиргел

Богоугодници

14 Февр. 2026
Джуджета спинкат богоугодно и сънуват между редовете.
С колегите богоугодници 
с колежките - нежни Джуконди
чухме за някакви сводници,
ама - ту-тууу - not responding!  

Някакви рейнджъри-бродници
по пистолети армейски
с децата опъвали потници
вдън гори тилилейски.

Чупим сигнали-солети - 
писала нещо бабата...
Ние сега сме заети
с богоугодна работа.

Заети сме със медитация
и търговия със страх,
и с предизборна агитация...
не ни е сега до тях. 

Децата си имат родители,
те отговарят за тях.
Ние сме важни служители,
папките трупат прах.

Да не се вдига аларма -
там си работи ДАНС.
Куршум с натежала карма
лети в забавен каданс. 

Страшно мълчи агентурата
животът се стяга за път.
Чакаме прокуратурата
на Страшния съд.

Аз съм богоугодно джудже,
имам си папки на трупчета,
ключе за едно чекмедже
и шест броя пресни трупчета. 

