С колегите богоугодници
с колежките - нежни Джуконди
чухме за някакви сводници,
ама - ту-тууу - not responding!
Някакви рейнджъри-бродници
по пистолети армейски
с децата опъвали потници
вдън гори тилилейски.
Чупим сигнали-солети -
писала нещо бабата...
Ние сега сме заети
с богоугодна работа.
Заети сме със медитация
и търговия със страх,
и с предизборна агитация...
не ни е сега до тях.
Децата си имат родители,
те отговарят за тях.
Ние сме важни служители,
папките трупат прах.
Да не се вдига аларма -
там си работи ДАНС.
Куршум с натежала карма
лети в забавен каданс.
Страшно мълчи агентурата
животът се стяга за път.
Чакаме прокуратурата
на Страшния съд.
Аз съм богоугодно джудже,
имам си папки на трупчета,
ключе за едно чекмедже
и шест броя пресни трупчета.
Лира и шмиргел
Богоугодници
14 Февр. 2026Г-н БАЛЕВ
