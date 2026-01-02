Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Путин поздрави българите за Еврозоната, милиони го поискаха за президент

България ще е Троянски кон с двойна употреба - и в Европейския, и в Евразийския съюз

Днес, 20:13
На Женския пазар тази монета върви от 1 до 10 евро, според коефициента на баламурство.
Колаж: Неизвестен извършител
На Женския пазар тази монета върви от 1 до 10 евро, според коефициента на баламурство.

Президентът на РФ Владимир Путин трогна и обедини цяла България с новогодишна реч, в която поздрави управляващите и обикновенните българи с влизането в Еврозоната, като същевременно смъмри президента на РБ Румен Радев, че се хързулка в лицемерие и популизъм, прекалява с простотията, злоупотребата с поста си и разделението на българите. 

Путин действително наруши дипломатическия тон дори по неговите стандарти и здравата надърпа ушите на колегата си:

"Румене, ти си президент разклонител и доказано куха гъдулка. И аз храня моите с инфо-шит, ама ти мина всякакви граници на примитивната пропаганда! - не восприима Путин. - Какъв референдум, каква демокрация, какви пет рубли! Нали от игрички с "мъдростта" на народа и овластяването не Колективния Ганьо се докара светът до това дередже! Какво разбира българският мужик от финансова политика? Какво разбира Иванушка-братинушка Глупака от тия сложни дисциплини? Електорални мероприятия се правят формално и утвърждаващо, колкото да се мобилизира материалът. Като ще е тъй, дай да питаме народа с референдум как да строим космически кораби и дали иска народа да ваканцува на резиденцията ми в Геленджик... Да взема тогава да питам украинците дали да им бомбардирам родилните домове, енергетиката и детски градини!" - сгъстява абсурда президентът за да онагледи нелепата същност на българския си колега, който пълни главата на народа с пясък и дунапрен. 

След това Путин прибира тоягата и почва да гали глави като блага папа:

"Поздравявам българските управляващи, че направиха едно нещо, без да се съобразяват с ТикТок и популистиката и злоупотребите, маскирани като загриженост за демокрация. Най-после решителни и смели действия! Раз-два и България вече е в Еврозоната. А на Копейкин ще му държа сметка, че хаби енергия и ресурси да симулира на борба с еврото!..."

Чувайки това, хиляди, маса либерален народ видя в Путин истински достоен държавник и го пожела за президент на Република България, още преди края на речта му, преди да се е доизказал. 

И Путин се доизказа:

"Обръщам се и към целия български народ с пожелание за мирна, щастлива и урожайна евро година. Мога да ви стана президент, но при едно условие: някой да ми подари кученце! О, подождите, аз вече имам куче балканче и поточе касичка! Готово, идвайте в Евразийския съюз!" - разтваря обятия Путин, затваряйки си очите за всички минали обиди и неблагодарност, които е видял от нас. 

Съобразителни българи си направиха сметката, че можем да сме фактор с глобална геополитическа тежест, ако станем Троянски кон с двойна употреба - едновременно в Европейския и Евразийския съюз, при което Троян като нищо ще стане град герой и ще се покрие с неувяхваща слава.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Песъка става шеф на Пето РПУ, връща авторитета на институцията, отваря гримьорски салон
16 Дек. 2025

Пеевски прави Магазини за Поколение Z
15 Дек. 2025

Мярка за неотклонение: Митов остава на поста си, независимо колко правителства се сменят
11 Дек. 2025

Няма да има Майдан в Мадан. Пеевски се кандидатира за президент на Украйна
10 Дек. 2025

При най-малко съмнение за връзки с Пеевски - Пеевски ще уволни правителството
08 Дек. 2025

Борисов в Pornhub учи младите на заварки. Тръбни
04 Дек. 2025

Митов към личния състав: Не правете забележки на младежите, много лошо бият!

02 Дек. 2025

Магазини за хората излизат на мегдана - в услуга на бунтари и стражари
28 Ноем. 2025

Рая Назарян разгони протеста с реч на английски
26 Ноем. 2025

Дискриминация и лъжеравноправие! ЕС разрешава боя в еднополовите бракове
25 Ноем. 2025

Обеща и го направи! Тръмп прекрати Черния петък в рамките на 24 часа
21 Ноем. 2025

Радев поръча Киприянова молитва и леене на куршум за Традиционен Черен петък
19 Ноем. 2025

Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
14 Ноем. 2025

Бюджетът е лош, търсят го да го бият, Борисов му стана ятак
13 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?