Путин поздрави българите за Еврозоната, милиони го поискаха за президент

Президентът на РФ Владимир Путин трогна и обедини цяла България с новогодишна реч, в която поздрави управляващите и обикновенните българи с влизането в Еврозоната, като същевременно смъмри президента на РБ Румен Радев, че се хързулка в лицемерие и популизъм, прекалява с простотията, злоупотребата с поста си и разделението на българите.

Путин действително наруши дипломатическия тон дори по неговите стандарти и здравата надърпа ушите на колегата си:

"Румене, ти си президент разклонител и доказано куха гъдулка. И аз храня моите с инфо-шит, ама ти мина всякакви граници на примитивната пропаганда! - не восприима Путин. - Какъв референдум, каква демокрация, какви пет рубли! Нали от игрички с "мъдростта" на народа и овластяването не Колективния Ганьо се докара светът до това дередже! Какво разбира българският мужик от финансова политика? Какво разбира Иванушка-братинушка Глупака от тия сложни дисциплини? Електорални мероприятия се правят формално и утвърждаващо, колкото да се мобилизира материалът. Като ще е тъй, дай да питаме народа с референдум как да строим космически кораби и дали иска народа да ваканцува на резиденцията ми в Геленджик... Да взема тогава да питам украинците дали да им бомбардирам родилните домове, енергетиката и детски градини!" - сгъстява абсурда президентът за да онагледи нелепата същност на българския си колега, който пълни главата на народа с пясък и дунапрен.

След това Путин прибира тоягата и почва да гали глави като блага папа:

"Поздравявам българските управляващи, че направиха едно нещо, без да се съобразяват с ТикТок и популистиката и злоупотребите, маскирани като загриженост за демокрация. Най-после решителни и смели действия! Раз-два и България вече е в Еврозоната. А на Копейкин ще му държа сметка, че хаби енергия и ресурси да симулира на борба с еврото!..."

Чувайки това, хиляди, маса либерален народ видя в Путин истински достоен държавник и го пожела за президент на Република България, още преди края на речта му, преди да се е доизказал.

И Путин се доизказа:

"Обръщам се и към целия български народ с пожелание за мирна, щастлива и урожайна евро година. Мога да ви стана президент, но при едно условие: някой да ми подари кученце! О, подождите, аз вече имам куче балканче и поточе касичка! Готово, идвайте в Евразийския съюз!" - разтваря обятия Путин, затваряйки си очите за всички минали обиди и неблагодарност, които е видял от нас.

Съобразителни българи си направиха сметката, че можем да сме фактор с глобална геополитическа тежест, ако станем Троянски кон с двойна употреба - едновременно в Европейския и Евразийския съюз, при което Троян като нищо ще стане град герой и ще се покрие с неувяхваща слава.