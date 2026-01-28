Радев учуден: каквато и тъпотия да снеса, от нея се излюпва успех

МЕСИЯ НА КОНЦИ ОТ ПАГОНИ

Саморазкъсалият пагоните си президент Румен Радев с изненада установи, че каквато и дивотия да изтърси, тя му носи само позитиви.

Може да озвучава взаимноизключващи се твърдения като това за еврото - хем е добро за България, хем не трябвало да го приемаме. Може да говори от абурдната позиция - "добрият аз и лошите политици" (все едно идва от гората). И нищо от това не помрачава образа му, по никакъв начин. Социолозите са влюбени в него, малки и големи партии търсят начин да се качат на самолета му, мъдрият народ решително възнамерява да го прави първа политическа сила.

Човекът е в месианска фаза и нищо не може да го спре. Това, което за обикновените политици е позор, за месията е слава!

"Чудна работа - казал той на жена си и заръчал на никого да не казва. - Просто е удивително, че мога да снеса каква да е тъпотия и от нея всеки път се излюпва нещо като шестица от тотото: рейтингът ми скача, хората се радват, враговете злобеят и скърцат със зъби, но и те виждат, че е дошло моето време. Аз окупирам електорални територии, завземам пространство. В момента слон да ме подпре, не може да ме мръдне. Като Трети украински фронт в България съм. Навсякъде ме посрещат с хляб и сол. Ако не препия някъде с метилов спирт, няма какво да ме гътне, успехът ми е сигурен като изгряването на слънцето. Знам за какво става дума, знам, че това е вълна, на чийто гребен съм се озовал временно и все пак ми е трудно да повярвам. Утре ще се изакам на някоя софра и политическите анализатори ще се гмурнат в акото ми, за да извадят оттам Платон с Аристотел и Шекспир с Достоевски. Луда работа. Ама недей казва на никого!" - пак помолил Радев и жена му обещала да е гроб.

После се обадила на гадателката на Берлускони да я пита колко време ще държи тая месианска вълна и кога ще увехне тая хризантемушка, дали няма да отшуми като приказка.

Гадателката ѝ казала, че по телефона не различава 200 от 500 евро, но и тя обещала на никого да не казва.

