Ройтерс разкри: Знаем кой е Тошко Йорданов!

URGENT!

След като разкри самоличността на графитарина Банкси, информационната агенция Ройтерс заора в съвсем неочаквана посока: агенцията обяви, че знае кой е Тошко Йорданов.

Милиарди хора по света нямат понятие кой е Тошко, но Ройтерс се докопа до тази информация и публикува новината: Тошко Йорданов не е маймунка, която ака и прави мизерии навсякъде. Тошко е търсач на семенна течност, търсач на силни усещания, изпълнител на желания и бандаж с класическо образование, гарантитра агенцията.

Според агенцията, Тошко започнал сравнително отскоро да търси семенната течност и все още не я е намерил. За него тя е Граал, само че не Свещен Граал, ами мръсен и прокълнат. Тошко не знае какво ще прави с течността, когато я открие, но един глас му нашепнал, че трябва да я търси упорито.

Агенция Ройтерс допълва портрета на Тошко с теологична експертиза, според която той все пак вярва, че съществува и свещена семенна течност, но и нея все още не е открил. В неговата система от вярвания такава свещена субстанция може да се извлече ритуално само от индивид, санкциониран за корупция по Глобалния Полов Акт Магнитски; или от мумифициран диван, което е още по-сложно.

Враговете на Тошко му се присмивали, че търси под вола теле, но той не се обиждал, защото знаел, че вимето на вола може успешно да го доведе именно до желаната житейска цел, а той самият може да изиграе ролята на ритуално теле.

Агенция Ройтерс завършва тази информация с признанието, че не знае защо я публикува - също както Тошко не знае защо е посветил живота си на такова странно дирене.

Ройтерс се надяваше никой да не прочете новината.

Ние обаче стигнахме до дъното на информационния поток, та изгребахме и това.

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице към информационния поток.

Шарж: Христо Комарницки.