Кандев се самоарестува - за убийствен чар и престъпна харизма

ВИЖДАЛИ СМЕ ТАКИВА

Главният секретар на МВР, който денонощно профилактира контингента и пресича схеми за изборна търговия, внезапно подписа заповед за собствения си арест и прекара нощта на пейка с повръщано одеяло.

Причината е, че главсекът усетил как влиянието му върху емоционално гласуващите расте, харизмата му се превръща в оръжие за масово поразяване и такива неща водят до пагубни последици от национално значение.

Днеска си полицай на народа и любител на репортерките, утре кмет на София, вдругиден - премиер с Къща в Барселона, лоши приятели и какви ли не порочни практики!

"Гледали сме го това как се случва, знаем за какво става дума" - мотивирал заповедта за ареста си Кандев.

Понеже, освен харизматик, главсекът е и мислител, той си направил следните социално-антропологически съображения.

Огромно мнозинство от народа има лошо електорално възпитание и ниска политическа култура като цяло.

Хората мислят с емоциите си и гласуват с дупарата. Като видят някой чаровник в униформа и волева брадичка да търкаля бандити, влюбват се безпаметно и ги държи десетилетия. Обожаемят сам влиза в капана на тая безотговорна любов и се поддава на пагубното ѝ влияние. И като изкара 10-15 години на власт, почва да дава фабрични дефекти. Това са медицински факти, световноизвестни и печални.

Кандев почувствал с кожата си, че харизмата му добива престъпни размери, а веднъж като го завърти тая въртележка, на човек му се завива свят и ще - не ще, тръгва по лошия път на популизма.

Актът с ареста е по-скоро символичен, защото Прокуратурата не смее да удължи мярката за неотклонение на харизматика. И утре той ще излезе с удвоена сила да мачка дилърите на гласа народен - глас Божи.

"Дано само не ми изиграе лоша шега тоя арест, да ме героизира допълнително и още повече да ми засили опасния чар. Кога ще спре тоя прекрасен български народ да се държи като лекомислена тийнейджърка?... Или тийнеджър!" - съобрази да изравни равенството на половете неустоимо привлекателният професионалист.

И продължи с хладен ум да обмисля съдбата си в прохладната нощ.