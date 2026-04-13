Кандев се самоарестува - за убийствен чар и престъпна харизма

Днеска полицай на народа, вдругиден Къща в Барселона, предвижда опасностите от сляпата народна любов главсекът

13 Апр. 2026

ВИЖДАЛИ СМЕ ТАКИВА
Главният секретар на МВР, който денонощно профилактира контингента и пресича схеми за изборна търговия, внезапно подписа заповед за собствения си арест и прекара нощта на пейка с повръщано одеяло. 
Причината е, че главсекът усетил как влиянието му върху емоционално гласуващите расте, харизмата му се превръща в оръжие за масово поразяване и такива неща водят до пагубни последици от национално значение. 
Днеска си полицай на народа и любител на репортерките, утре кмет на София, вдругиден - премиер с Къща в Барселона, лоши приятели и какви ли не порочни практики! 
"Гледали сме го това как се случва, знаем за какво става дума" - мотивирал заповедта за ареста си Кандев. 
Понеже, освен харизматик, главсекът е и мислител, той си направил следните социално-антропологически съображения.
Огромно мнозинство от народа има лошо електорално възпитание и ниска политическа култура като цяло. 
Хората мислят с емоциите си и гласуват с дупарата. Като видят някой чаровник в униформа и волева брадичка да търкаля бандити, влюбват се безпаметно и ги държи десетилетия. Обожаемят сам влиза в капана на тая безотговорна любов и се поддава на пагубното ѝ влияние. И като изкара 10-15 години на власт, почва да дава фабрични дефекти. Това са медицински факти, световноизвестни и печални.
Кандев почувствал с кожата си, че харизмата му добива престъпни размери, а веднъж като го завърти тая въртележка, на човек му се завива свят и ще - не ще, тръгва по лошия път на популизма. 
Актът с ареста е по-скоро символичен, защото Прокуратурата не смее да удължи мярката за неотклонение на харизматика. И утре той ще излезе с удвоена сила да мачка дилърите на гласа народен - глас Божи.
"Дано само не ми изиграе лоша шега тоя арест, да ме героизира допълнително и още повече да ми засили опасния чар. Кога ще спре тоя прекрасен български народ да се държи като лекомислена тийнейджърка?... Или тийнеджър!" - съобрази да изравни равенството на половете неустоимо привлекателният професионалист.
И продължи с хладен ум да обмисля съдбата си в прохладната нощ. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
