Тръмп сериозен: Натискам Путин да свали визите за българи!

Казвам YES, преди Радев да ме е попитал, покорен съм от харизмата му! - призна президентът на САЩ

25 Май 2026
Pixabay
Рязък ЗАВОЙ в отношенията. Всичко вече е различно.

DEEP TRUTH SOCIAL
Американският президент Доналд Тръмп публикува AI-филмче в социалните си мрежи, на което двамата с Румен Радев като едни солунски братя карат американски самолет, бомбардират с азбука, наука и просвета вси славяни, най-вече Русия и Украйна, а после ръсят с фекалии земеделски земи у нас, наторявайки богато почвата на плодородните ни поля.
Към видеото Тръмп пише:
"Румен е СТРАХОТЕН! Заради уважението ми към него притискам здравата Владимир Путин да свали ВЕДНАГА визите за българи. Българският народ има право да пътува свободно в земите на своето духовно чедо. DEAR Владимир! Уважавам те, скъп си ми, но по-скъпи са ми Румен и справедливостта. Затова ли българите ви дадоха буквите и вси славяни книга да четат? За да им пишете сега визи на кирилица? Не съм станал американски президент, за да търпя това нещо и няма да го търпя. Между България и Русия е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да има свободно движение на хора, стоки и капитали, това е ИСТОРИЧЕКИ БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМО. Вие имате отношения, многократно по-дълги от ЦЯЛАТА АМЕРИКАНСКА ИСТОРИЯ. Аз ли да ви обяснявам какво е да имате букви, идентичност и ЩИТ!" 
Нататък публикацията на Доналд Тръмп продължава само с големи букви и става малко хаотична, но изразява безапелационен натиск върху Путин да свали визите в срок от две седмици, обещание към Румен Радев да покара американските самолети на Летище София и лично признание, че Тръмп винаги казва YES на Румен Радев, още преди да чуе молбата, например за визите. Тръмп твърди, че харизмата на българския премиер буквално е разбила главата му и той непрекъснато усеща леко замайване от въздействието на тази харизма - не защото е изветрял и дементен, а защото в орбитата на Радев е ГОРЕЩО. 
В края на посланието си Тръмп заявява категорично, че за нищо на света няма да слуша Меркел и няма тя да определя какви да са взаимодействията му с Румен Радев. 
***
А на Летище София вицепремиерът по високите достижения и американските самолети инспектира машинния състав и обяви нова ера в българо-САЩисаните отношения.
Всичко вече е съвсем различно, разговорите се водят директно, решително, твърдо и на равна нога.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
