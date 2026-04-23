Фейк бюлетин

Изгодно! Ердоган оправя Боташ, получава Кърджали и Данчо Ментата

По-добре така, отколкото да ни ги вземат насила и пак да плащаме

23 Апр. 2026
GPT-генерация

В ДУШЕВНИТЕ ГРАНИЦИ
Изключително изгодна за България сделка уреждат сателити на новата власт. 
Преговарящите са убедили турския лидер Реджеп Ердоган да приеме план за погасяването на дълговете по договора с Боташ срещу морални компенсации в душевните граници на Тюркиебаши. Ердоган неведнъж е казвал, че Кърджали му е в душата и тия граници не са като ония граници, които издигат стена между нашите народи, живяли някога в обща държава под мъдрото управление на султаните. 
Договорката е тайна като "Рибентроп - Молотов"; нашите са рибентропнали по масата на преговорите, отсреща пъл измлатили същата мебел и много добре се разбрали. 
Изгодата е велика и неотложна, защото светът преживява сложни времена, граници така или иначе ще се преначертават близките години и по-добре да уговорим някаква размяна, вместо да чакаме неизбежната анексия и пак да си плащаме милиардите по Боташ заради недалновидност и грешки на енергийния растеж. 
Много резки движения няма да се правят, за да няма душевни земетресения. 
Поетапно ще се обяви първо Народна автономна република Кърджалистан, после и референдум за това кога автономията е готова да се присъедини към цариградската прародина.
Ето такъв референдум трябваше да има и за еврото, а не да го въвеждат, без да питат народа за кога ще му е удобно. 
Радев с огромния си авторитет ще бъде гарант за мирния преход, ще убеди Кремъл да не се намесва, за да няма излишни кръвопролития и всичко да се реши по дипломатически път. 
Всичко това, разбира се, е тайна, така че не казвайте на никого, ала бъдете готови, макар че какво ни касае нас някакво Кърджали в душевните граници на Тайпи. Важното е да оправим тоя Боташ, че само разваля жадуваната и най-после добита стабилност.
Тайните преговарящи от наша страна са хора с връзки в Турция от старата нестабилна власт, заинтересувани да не станат обект на репресии от новата стабилна такава.  
Като комплимент в сделката освен Кърджали ще харижем също Данчо Ментата, Сарафов и още някой-друг изпаднал от борда на дементорите. 
А турците какво ще ги правят, то си е тяхна работа. 

Още новини по темата

Първи назначения! Царя става говорител на Радев, Йоло Денев - шеф на добродетелите
20 Апр. 2026

Кандев с обвинение - заради него избирателната активност клони към нула
17 Апр. 2026

Доказано! Машините за гласуване са негодни, не могат да купуват и продават гласове
16 Апр. 2026

Тръмп спря нарушител в насрещното на Ормузкия проток
15 Апр. 2026

Кандев се самоарестува - за убийствен чар и престъпна харизма
13 Апр. 2026

Радев поиска от Великите сили намеса срещу намесата на ЕС в изборите ни
09 Апр. 2026

Тръмп иска да умре млад като Ал. Македонски, впрегна науката
07 Апр. 2026

Полуизнасилен възрожденец иска референдум: да ражда или да не ражда?

06 Апр. 2026

Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП
03 Апр. 2026

Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата
01 Апр. 2026

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

31 Март 2026

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА
25 Март 2026

