Изгодно! Ердоган оправя Боташ, получава Кърджали и Данчо Ментата

В ДУШЕВНИТЕ ГРАНИЦИ

Изключително изгодна за България сделка уреждат сателити на новата власт.

Преговарящите са убедили турския лидер Реджеп Ердоган да приеме план за погасяването на дълговете по договора с Боташ срещу морални компенсации в душевните граници на Тюркиебаши. Ердоган неведнъж е казвал, че Кърджали му е в душата и тия граници не са като ония граници, които издигат стена между нашите народи, живяли някога в обща държава под мъдрото управление на султаните.

Договорката е тайна като "Рибентроп - Молотов"; нашите са рибентропнали по масата на преговорите, отсреща пъл измлатили същата мебел и много добре се разбрали.

Изгодата е велика и неотложна, защото светът преживява сложни времена, граници така или иначе ще се преначертават близките години и по-добре да уговорим някаква размяна, вместо да чакаме неизбежната анексия и пак да си плащаме милиардите по Боташ заради недалновидност и грешки на енергийния растеж.

Много резки движения няма да се правят, за да няма душевни земетресения.

Поетапно ще се обяви първо Народна автономна република Кърджалистан, после и референдум за това кога автономията е готова да се присъедини към цариградската прародина.

Ето такъв референдум трябваше да има и за еврото, а не да го въвеждат, без да питат народа за кога ще му е удобно.

Радев с огромния си авторитет ще бъде гарант за мирния преход, ще убеди Кремъл да не се намесва, за да няма излишни кръвопролития и всичко да се реши по дипломатически път.

Всичко това, разбира се, е тайна, така че не казвайте на никого, ала бъдете готови, макар че какво ни касае нас някакво Кърджали в душевните граници на Тайпи. Важното е да оправим тоя Боташ, че само разваля жадуваната и най-после добита стабилност.

Тайните преговарящи от наша страна са хора с връзки в Турция от старата нестабилна власт, заинтересувани да не станат обект на репресии от новата стабилна такава.

Като комплимент в сделката освен Кърджали ще харижем също Данчо Ментата, Сарафов и още някой-друг изпаднал от борда на дементорите.

А турците какво ще ги правят, то си е тяхна работа.