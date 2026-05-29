САЩ и Иран отвлякоха Ненчо Балабанов - заставиха го да води преговорите за мир

СДЕЛКА ИЛИ ДА! КАТАР

Безпрецедентна съвместна операция на иранските и щатските служби се проведе у нас!

Поради буксуване и тупик на преговорите за мир воюващите страни Иран и САЩ се разбраха да проведат една игра на "Сделка или не" с водещ Ненчо Балабанов - и каквото кутиите покажат.

Самолет-цистерна от тия на софийското летище отнесе актьора и тв водещ като на персийско килимче. Акцията по залавянето му се проведе като при отвличането на венецуелския президент, но за щастие жертви нямаше, защото никой не оказа съпротива на партньорските служби.

Агентите стовариха Балабанов в Катар за поредния кръг преговори и го инструктираха да проведе една игра с кутиите на късмета, ама всичко да е честно.

За повече авторитет Балабанов получи инструктаж да води преговорите с гласа на Бойко Борисов - както почна навремето публичната му кариера.

В кутиите с късметите бяха заредени изненади с различни споразумения за съвместни инициативи за мир - парти на Острова на Епстийн, руска рулетка с мини в Ормузкия проток, лотария с цените на петрола и други смахнати анекси на анекси към меморандума за удължаване на примирието с тенденция към мирно споразумение.

Преговарящите признаха, че отдавна им е все тая какво ще подпишат, но с Ненчо Балабанов и гласа на Бойко Борисов се чувстват по-умиротворени.

От време на време, както е по сценария на тв играта "Сделка или не", звънеше банкерът-изгнаник Цветан Василев и предлагаше оферти. Но офертите му бяха не като в предаването - някакви суми за оттегляне от играта, а на всички воюващи Василев предлагаше, преди да настъпи примирието, да ударят погрешка Кърджали или Дубай, като без да искат уцелят Пеевски, а за парите той щял да говори с Оманския фонд.

Накрая Ненчо обяви: Абракадаба, Ала-Бала-Банов - и готово!

Примирието бе удължено с обещание за отпушване на Ормузкия запек на световната икономика.

За успешно проведените преговори с постигане на сделка в Катар Балабанов бе обсипан с подаръци, злато, елмази и една мома Шехеразада. Балабанов отказа да отведе Шехерезада, защото не е Шехерезадник и не иска да хване катар.

За следващия кръг от преговори пак ще има "Сделка или не", но ще се играе с Кутии на Пандора и ще участват и Русия, и Украйна, за да се глобализира борбата за траен мир.