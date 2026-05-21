Вицепремиерът по всестранното развитие на личността и въпросите на Евровизия донякъде взе решение - в часовете по религия и добродетели ще се изучава Bangaranga, песента, която донесе на България толкова радост и тревога с малко интоксикация.

Изучаването на Bangaranga е абсолютно необходимо за културното развитие на подрастващите, най-малкото защото догодина България е домакин на Евровизия, децата ни трябва да са идейно подковани за това събитие, а възрастните да не се излагат пред чужденците.

Има обаче доста неща за изясняване и прецизиране, така че учениците действително да изучат правилно съдържанието и посланието на Bangaranga, за да не се допуска идеологическа нестабилност. Проблемът е, че има големи разногласия в тълкуванието на Bangaranga и посланията, които се съдържат в песента - и съответно какво точно да се преподава в часовете по добродетели.

Самият вицепремиер се чувства леко несигурен, разглеждайки материала от различни страни: какво аджеба е искал да каже авторът, как да изтълкуваме правилно посланието в тая сложна обстановка по света и у нас?

От една страна, Bangaranga е плебейска музика с маймунска естетика, след която човек, ако има някаква художествена хигиена, трябва да влезе в културен дебелариум за детокс.

От втора страна, за изработката на песента е помагал кралят на естрадата Филип Киркоров. Макар че всъщност Киркоров нищо не е направил, но пък сам се похвали, че е помогнал на Дара да спечели - така че и да не е вярно, ние трябва да сме благодарни и на Киркоров, и на песента, за която си приписва заслуги той. И децата трябва да знаят, че отново Светата Триединна Рус низпосла благодат на България.

От трета страна, авторитетни мислители казват, че песента съдържа сатанизъм, а сатанизмът е нежелателна екстремистка и терористична дейност.

От четвърта страна, сатанизмът в песента може би все пак е илюстративен и представлява своего рода експресионизъм с кубизъм, като посланието на гювеча е да се борим с вътрешните и външните демони. А може и нищо такова да няма, а в черния квадрат всеки си проектира собствените халюцинации.

От пета страна, призът на Евровизия ни издига пред чужденците и повишава геокултурното значение на България, това дава конски сили, хектопаскали и калории на меката ни сила.

От шеста страна, в песента май се пее за повишаване на военните разходи, но така че да се инвестира в заплати и корупция, не в отбранителни способности, защото това е сложно и опасно.

От седма страна, Патриарх Сатанаил изглежда по бесноват и сатанински от млада, красива и харизматична певица.

От осма страна - Дяволът е хитър враг на човешкия род, има навик да се явява в привлекателен вид и да съблазнява заблудените.

От девета страна, пръскащите пяна "християни", които продават евтини апартаменти на силните мира сего, също са някак демонични и бесновати в горделивия си гняв и нагон да съдят "праведно" младата певица.

От десета страна - ако си направим една Виденова зима "30 години по-късно" или пък войната стигне до нашата красива и плодородна страна, всички тия проблеми отпадат заедно с правителството и няма какво толкова да му мислим.