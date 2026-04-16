Доказано! Машините за гласуване са негодни, не могат да купуват и продават гласове

16 Апр. 2026
Паун на жълтите павета показва широтата на ума си.
ОТВЕРТКАТА ЕСКАЛИБУР
Функционери на партия Пауни, Кокошки, Папуняци и Горили за Еволюционно Развитие на България (ПКП-ГЕРБ) развъртяха отвертките и показаха, че машините за гласуване на Николас Мадуро за нищо не стават: ни купуват, ни продават гласове, ни отдават, ни приемат пари; ресто не връщат и нищо не повръщат. И въобще американският президент правилно отвлече Николас Мадуро; жалко че Тръмп не се захваща да сложи ред и в нашите избори, както оправи унгарските - намеси се в полза на Орбан и сложи край на дългото му царуване. 

ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"
Непосредствено преди изборите в неделя от ГЕРБ спретнаха скандал с машините за гласуване. По време на демонстрацията на процеса по инсталирането им, организирана от ЦИК, административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов и зам.
За да демонстрират колко са скапани машините-мадурки, ПКП-ГЕРБ свикаха седянка и показаха нещо като нищо на света - отвориха машина за гласуване и от нея не изскочи заек или маймуна, което би трябвало може би да е подозрително. 
Главният Паун на ПКП-ГЕРБ показа в пълна степен ума си и го сравни с универсална отвертка, която може да отвори дори консерва с мозък:
- Не съм толкова прост, колкото изглеждам! - заяви той самодоволно и разпери опашката си, при което всички присъстващи поцинковани кофи ахнаха, плеснаха с ръце и магически се превърнаха в лейки. 
Отделни вменяеми хора попитаха Пауна какво конкретно има предвид и защо очаква от машините да купуват и продават гласове. 
Пауна още по-широко разтвори опашката си и каза, че умните хора всичко разбират - и се усмихна многозначително. 
След това отклони темата към важността на отвертката като политически инструмент и се отнесе в спомени за една минала ера в ПКП-ГЕРБ, когато подчинен на някогашния гербав вътрешен министър въртеше отвертката като меча Ескалибур и поразяваше неправилни бази данни. 
Увлечен в разказа си, Пауна размаха отвертката и намушка отворената мадурка, както някога едикойси милиционер намушка таблото на автомобил за подслушване. 
Тук обаче съпартиец дръпна Пауна за опашката да мълчи, защото тая стара история всъщност е срамна за партията и най-добре да бъде забравена завинаги. Ама поне главният герой в нея отдавна не е герберон, защото е Цецерон. 
***

Из стара дописка на Mediapool от 2013 г.
Към днешна дата Борисов не стои зад Цветанов, както и обратното - Цветанов не стои зад Борисов. 
Наскоро Цецерон се обозначи публично като помагач на Радев в новата му политическа кариера, а може би и в партийното строителство на прогресивните работи.

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
