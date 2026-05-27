Фейк бюлетин

Петьо Еврото нападна Пето РПУ, бе успешно отблъснат

Неуловими, дръзки и особено опасни са като Черната пантера и Капитан Петко Войвода

26 Май 2026

След залавянето на Васил Михайлов - Прокурорския син, още един хайдутин, неуловим като Петко Войвода, влезе в радарите на вътрешния ред. 
Докато всички служби са на нокти и потери го търсят по шумата, Петко Еврото нападна легендарното Пето районно управление на МВР в столицата с цел да си набави алкохол и наркотици от студения резерв на полицаите.
Официално районното се нарича РУ, но в народната памет, песните и притчите то си остава с каноничното название Пето РПУ. 
Беглецът от закона Евро Войвода бил озверял за материал, действал с особена дързост и цинизъм: нападението извършил чисто гол и въоръжен до зъби. 
Полицаите, които били на работа, запазили самообладание, разбойникът успял да отмъкне само няколко кашона уиски и килограм различни наркотици, ранявайки леко чистачка, която се опитала да го спре. 
В крайна сметка лицето Еврото се оттеглил едва след като насреща му излязла друга легенда от Пето РПУ - Песъка. Дилърът-доносник и герой на столичните графити замахнал да гримира Капитан Петко Еврото, но Еврото успял да избегне удара и се оттеглил с ръмжене, отнасяйки последния кашон уиски. 
Началникът на Пето заяви, че не съжалява за похитените консумативи:
"Материал ще се намери, хората са по-важни" - сече въздуха началникът, който е наредил още тази вечер да се нападне циганската махала и да се възстановят загубите. 
"Ромите не са виновни, ала природата не търпи празно място" - извинява се полицейският началник и заявява, че подбудите му не са дискриминационни, просто не може да остави хората си да бедстват. 
"Ние няма да изпаднем до положението на абстинентния Петко Еврото, няма да го допусна! Ако можехте да го видите, щяхте да се ужасите. Това не бе човек, а звяр в човешка кожа, готов на всякакви зверства, за да задоволи наркотичния си глад" - зачуди се началникът твар ли е трепереща, или има право. 
И в крайна сметка реши, че има право, затова лично поведе хората си към циганската махала.
***
Лицето Петко Еврото избяга с плячката и по слухове на очевидци се укрива в незаконния украински град до Варна. 
***
"Ще го хванем!" - в един глас обещаха вътрешният министър и главният секретар. Но към момента се чака помощ и координация с партньорски служби, защото в акцията по залавянето на Капитан Петко Еврото ще участват и американските самолети от Летище София. 
"Да бяха живи петроханците, щяха да помогнат, ама..." - не се доизказа анонимен източник от службите. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
