Кметът на Варна и МВР изведнъж разбраха, че е изникнал цял незаконен град

Община Варна проведе съвместна акция с ОД на МВР – Варна в местност Баба Алино, където установихме, че се изгражда жилищен комплекс от частен украински инвеститор без строителни книжа. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев на съвместна пресконференция с директора на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски, на която бяха представени резултатите от проверката, предава БТА.

Не става ясно как едва сега се разбира за на практика вече изграден цял град от десетки сгради, разположени на много декари, върху гори, с изградена канализация и трафопостове.

"Нашата акция потвърди следните обстоятелства – на територията на комплекса се намират 104 строящи се или построени сгради, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна. Общата площ на комплекса е над 100 декара, а поземлените имоти са 36. Пример за типично строителство са двуетажни къщи – 24 на брой, с по 280 кв. м разгърната застроена площ. Има също построени и строящи се многоетажни многофамилни кооперации и големи облагородени пространства", допълни кметът Коцев. Няма налични документи и за изградената инженерна инфраструктура – трафопостове и канализация.

Кметът съобщи още, че собствеността на имотите принадлежи на различни юридически лица, но техен собственик и управител е едно и също физическо лице – гражданин на Украйна. По думите му през последните 2-3 години са правени многократни опити от различни институции, както съвместно, така и поотделно, да извършват проверки на комплекса, но в повечето случаи достъпът им е бил ограничаван от частни охранители.

Във връзка със строителството в местността „Баба Алино“ Община Варна започва поетапен опис на констатираните обекти без разрешение за строеж и систематично издаване на заповеди за спиране на изпълнението и забрана на достъпа до строеж по чл. 224а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, обясни кметът. Той допълни, че към момента достъпът до комплекса на строителна техника е ограничен с помощта на Общинска полиция.

Мащабите на строителството са толкова големи, че е трудно да се повярва, че то е извършено без покровителство от най-високи нива, каза още Коцев. Той подчерта, че очаква подкрепа от всички заинтересовани държавни институции – Прокуратура, ДНСК, Държавно горско стопанство и други, за установяване на закононарушенията.

Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски потвърди, че със случая е запознат вътрешният министър Иван Демерджиев, който е разпоредил проверки във всички държавни институции, които имат отношение към казуса. Ще бъде извършена проверка и по отношение на това дали е допуснато умишлено бездействие. Кметът Коцев допълни, че в Община Варна също тече такава проверка.

По думите на Пировски при съвместната акция в петък на място са установени 29 лица – работници на обекта. Всички са граждани на Украйна и Молдова. Част от тях са опитали да се укрият, но са заловени и отведени в районното полицейско управление за изясняване на самоличността им. Съставени са актове за установяване на административни нарушения.

По данни на кмета първата институция, която констатира нарушения, е Регионалната дирекция по горите във Варна през 2023 г. - за незаконна сеч. През последните две години проверки и нарушения са констатирани от различни ведомства, включително Община Варна, районните кметства, РДНСК, ДАНС и МВР.