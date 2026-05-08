Насред проблеми с доверието варненският кмет пъди главния архитект

Варненският кмет Благомир Коцев поиска на специална пресконференция днес оставката на главния архитект на града Виктор Бузев. Мотивът са открити седем нарушения при издаване на разрешения за строеж. Разбра се, че Бузев е в отпуск.

Така Варна е вторият град след София, в който около средата на мандата на местната власт кметът от ПП поиска оставката на главния архитект, след като "сам си го избра". Богдана Панайотова си тръгна в началото на 2026 г. Варненската предистория обаче е по-интересна от столичната.

Бузев бе главен архитект плътно с Иван Портних (ГЕРБ). Шест месеци преди да загуби изборите, Портних го уволни чрез дисциплинарно производство. Сочеше като един от греховете на Бузев, че разрешил шатри (преместваеми обекти) пред ресторанта в Морската градина на бизнесмена Благомир Коцев. После кмет стана Коцев. Съдът върна Бузев на поста. Коцев бе окей да работят заедно, макар че варненското протестно гражданство от средите на ПП-ДБ (по-точно - ДБ) сочеше дългогодишния главен архитект като една от причините за презастрояването. С избирането на Коцев всякакви протестни вълнения срещу строителството спряха, макар че обекти все така се "дострояваха" в Морската градина, а на крайбрежната алея бе възобновен проекта на холдинг "Варна" - по-рано протестите ги движеха свързани с ПП-ДБ (ДБ) хора, кметът вече бе от ПП-ДБ, нямаше как да се негодува срещу своя кмет.

Междувременно, при ареста на Коцев това лято, временният кмет Павел Попов също поиска оставката на Бузев. Изтъкнато бе окончателно осъждане на общината да плати 2.7 млн. лв. на собственици на поземлен имот заради бездействие на главния архитект през 2020 г. Бузев не си тръгна, с връщането на Коцев темата бе потопена. Така се стигна до днешния момент.

Актуалната политическа обстановка обаче вече е различна. ПП и ДБ са разделени. За 17 май е насрочен протест срещу проекта на крайбрежната алея (отново е организиран от свързани с ДБ хора). Коцев засега не е мишена, но от средите на ДБ все повече се чува недоволство срещу него и по темата с алеята. Кметът наскоро срещна недоверие и от жители на квартал "Чайка" заради инфраструктурата. Доверието в него намалява в хода на мандата (нормален процес), а с наближаването на новите местни избори почват видими или по-малко видими активности срещу него (включително от довчерашни съратници - също нормален процес). Именно в тази среда дойде искането му за оставка на главния архитект.

Депутатът от ДБ Стела Николова подкрепя протеста за алеята:

НАТИСК

Коцев каза днес, че откритите при Бузев нарушения касаят последните 2 години, тоест при общата им работа. Били пратени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Добави, че ако Бузев не освободи поста, администрацията ще разгледа сигналите за нарушения срещу него и „може да бъдат заведени съответните производства“.

"ОТНЕТИ ПРАВОМОЩИЯ"

Искането за оставка бе предшествано от решение на Коцев от края на март всички документи, изискващи подпис на главния архитект по ЗУТ, да бъдат съгласувани от ресорен зам.– кмет. Това по същество бе снемане на доверието от Бузев, според някои тълкувания - отнемане на правомощия. Варненската камара на архитектите остро протестира, определейки решението като незаконно, защото главният архитект по статут се ползва с независимост (поради това махането от поста не е лесно). За общинската администрация обаче няма нарушение, тъй като решението е елемент от вътрешната организация, коeто не засяга валидността на актовете. Този елемент от скандала може да повлече юридически следствия.