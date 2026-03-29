И варненският кмет Благомир Коцев атакува остро Румен Радев

След като лидерът на ПП Асен Василев нападна Румен Радев и го обяви за "страхлив лицемер", още едно острие на Продължаваме Промяната - варненският кмет Благомир Коцев атакува доскорошният президент и фаворит за спечелване на парламентарните избори Румен Радев.

"Чух, че Румен Радев казва, че за Продължаваме Промяната мафията била “маркетингов враг”. Жалко, че го нямаше Радев да обясни на децата ми защо ме няма 5 месеца вкъщи заради единия маркетинг", написа в специален пост във фейсбук Коцев.

Веднага след като беше наречен страхлив лицемер от Василев, Радев реагира като посочи, че в записа от заседанието на ръководството на ПП през 2023 г. ГЕРБ е била наречена "маркетингов, но не и реален враг".

"Коалицията ПП-ДБ влезе в политиката с обещание, че ще борят мафията и ще свалят модела "Пеевски-Борисов". Първата им работа, след като влязоха в Народното събрание, беше да се прегърнат със същата мафия, която, по думите им, започна да се "променя към добро", каза експрезидентът пред журналисти в Добрич.

Именно това предизвика реакцията на Благомир Коцев. Последният включи в атаката си и лидера на ГЕРБ като попита къде е бил и "Борисов, за да им се оплаче за 12-часовото си задържане". "Нищо, де. Маркетинг да има", написа още варненският кмет.

В същото време лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев покани лидера на „Прогресивна България“ Румен Радев на лидерски тв дебат. „Чух се с господин Радев преди няколко дни по повод на предложение от bTV, Нова тв и БНТ - да има лидерски дебат, на който да се каже кой какви мерки предлага за бъдещето на България. Аз приемам и му казах, че ще е добре и той да приеме. Г-н Борисов знаем, че няма да приеме, тъй като откакто е тръгнал да става премиер, дебатите изчезнаха от българския политически живот, защото го е страх. Силно се надявам, че г-н Радев не го е страх да дойде на дебат“, заяви Асен Василев в ефира на „120 минути“ по bTV в неделя.

Асен Василев разказа, че през 2021 г. двамата с Кирил Петков лично са се срещали с всички кандидати в листите на ПП. И имали две правила – кандидатите за народни представители да са били най-много в една политическа партия и да не са били агенти на бившата Държавна сигурност. От тогавашната селекция от 67 депутати, нито един не беше пробит, обясни той.

Лидерът на ПП уточни, че адресира тези правила сега към формацията на Румен Радев. „На ДПС и на ГЕРБ листите са ясни. Освен спортистите в листите на Румен Радев, има 4-5 човека, които водят. Ако се погледнат второ, трето, четвърто място в „Прогресивна България“, там има много компромисни фигури. Има над 30 бивши агенти на Държавна сигурност в листите. Има хора, които са били при Пеевски и Борисов и след това са преминали при Радев“, разказа Асен Василев.

На въпрос за евентуално следизборно партньорство с формацията на Румен Радев, лидерът на ПП заяви: „Г-н Радев си позволи нещо много грозно. Той каза, че нашата борба с мафията – с Борисов и Пеевски, била „маркетингов трик". Нека да обясни на децата на Благомир Коцев, които 5 месеца не видяха баща си, че той е стоял в затвора и това е било маркетингов трик. Това е абсолютно грозно, недостойно поведение“.