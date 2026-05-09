Радев опря до зам.-министри, свързани с КПСС и "Крим е руски"

Първата вълна на назначения на зам.-министри вече е факт и показва, че "Прогресивна България" "взима от БСП не само избиратели, но и важни кадри.

Голяма част от новите замове са личности, свързани със столетницата, със служебните кабинети на Радев и показващи проруски позиции.

За зам.-министър на културата е назначен Пламен Славов, заемал същия пост в правителствата с премиер Гълъб Донев, назначени през 2021 и 2022 г. Забележителен детайл в биографията му е връзката му с институт на ЦК на КПСС - компартията на СССР. Бил е депутат в 38-то, 40-то и 42-то Народно събрание, от червената "Коалиция за България".

Роденият в Асеновград историк (възпитаник на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий") през 1991 г. защитава дисертация на тема: "Характеристики на религиозността на българското мюсюлманско семейство (по материали от Централните Родопи)" в Института по религиознание и атеизъм към Академията за обществени науки при ЦК на КПСС.

Знакови са назначенията в енергетиката.

Кирил Темелков бе спряган за министър, но стана заместник. Той е познато лице в газовата енергетика. През 2011-2015 г. е изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“. Преди това бе директор от българска страна в проекта за газопровода "Набуко".

Темелков е от "руската школа" - периодично се изказва срещу санкциите на Запада и че без руския газ цените ще са високи. За скандалния договор в "Боташ" говори крайно предпазливо - казва само, че е бил сключен прибързано и че трябва да се предоговори, но виновници не сочи.

Участва в няколко частни компании, свързани с енергетика и консултантски услуги, сред които и "Грийн Пауър груп България". Завършил е "Икономика и управление на търговията" в УНСС.

Другата заместничка в Министерството на енергетиката е Любомира Ганчева, тясно свързана с двама президенти - Първанов и Радев. Тя бе зам.-председател на партията АБВ, а после бе съветничка на Румен Радев като президент.

През 2022 г. Ган чева стана началник на кабинета на служебния енергиен министър Росен Христов (в първия кабинет на Гълъб Донев), който прокара злополучния договор в турската компания БОТАШ. По това време служебното правителство сееше паника, че трябва да молим Русия да възобнови доставките на природен газ, инак ни чакат мраз и мрак.

Разследване на "Свободна Точка" разкри, че през 2020 г. Любомира Ганчева е била в Крим като наблюдател (от името на АВБ) на референдума за промени в конституцията, който позволи на Владимир Путин да остане президент на Русия до 2036 г. По онова време руски медии цитират критики на българката за санкциите на ЕС срещу Русия, наложени заради незаконното анексиране на полуострова през 2014 г.

Атанас Костадинов, зам.-министър на околната среда и водите, е стар кадър на БСП, бивш депутат. Бил е зам.-министър в МОСВ в кабинетите на Сергей Станишев и на Пламен Орешарски. По образование е социолог и философ.

Надя Клисурска-Жекова, зам.-министър на труда и социалната политика, също е бивша народна представителка от БСП.

Зам.-министър на туризма е Мариела Модева. Баща й Тодор Модев е дългогодишен общински съветник от БСП и бивш областен управител на София. Тя самата през 2019 г. е била кандидат на БСП за евродепутат. После в кабинета на Кирил Петков тя става заместник на министъра на туризма Христо Проданов (от квотата на БСП).





В МОН зам.-министър става Ася Панджерова. Няма данни да е партийно обвързана, но през 2018 г. е била оценител на проекти по програмата "Еразъм +" в Центъра за човешки ресурси към МОН. Тогава избухна скандал за конфликт на интереси и се наложи страната ни да връща европари. Панджерова е преподавател в УНСС със специалност "Туризъм".

Доста от новоназначените "замове" са от банката кадри "служебни правителства, назначавани от Румен Радев като президент".

Методи Методиев за трети път ще е зам.-министър на финансите - след 2023 и 2024 г. в двете служебни правителства с премиер Димитър Главчев.

Току-що назначеният за зам.-министър на иновациите и дигиталната трансформация Атанас Мазнев беше зам.-министър на електронното управление в кабинета на Гълъб Донев през 2022 г.

На познат пост се връща Поля Занева-Димитрова - тя пак ще е дясна ръка на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, както и в двата служебни кабинета на Донев през 2022 и през 2023 г.

И Христина Велинова отново е зам.-министър на транспорта, какъвто бе и през 2021 г. в служебния кабинет на Стефан Янев.

Иван Палигоров, новият зам.-министър на земеделието, е бил на този пост и през 2017 г., в служебното правителство на Огнян Герджиков, също назначено от Румен Радев.

В МО се връща Катерина Граматикова, която бе военен зам.-министър във втория кабинет с премиер Гълъб Донев, а след това стана съветник на президента Радев по регионалното развитие.