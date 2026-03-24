Вкарването на подсъдими в листата на ПП-ДБ осуети делото "Коцев"

Наказателното производство бе спряно до приключване на парламентарните избори

Днес, 12:46
Обвиняемите, днес в съда: Антоанета Петрова, Благомир Коцев, Николай Желязков, Йордан Кателиев, Ивайло Маринов (от ляво на дясно).
Обвиняемите, днес в съда: Антоанета Петрова, Благомир Коцев, Николай Желязков, Йордан Кателиев, Ивайло Маринов (от ляво на дясно).

Вкарването на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ осуети временно делото "Коцев". Днес се проведе заседание на Варненския окръжен съд, на което наказателното производство бе спряно до приключване на парламентарните избори на 19 април. Всичко това бе очаквано. Опонентите на варненския кмет и на ПП-ДБ атакуваха по-рано, че Стефанов и Кателиев са направени кандидат-депутати с единствената цел чрез имунитета им да се попречи на делото. Двамата са на последните две места в листата (31 и 32).

С Благомир Коцев и съветниците обвиняеми са още общинската пиарка Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. Всички те дойдоха днес в съда. Петимата са дадени на съд за общо 12 престъпления, сред които за организирана престъпна група, искане на подкуп и т.н. Всички те са на свобода чрез различни мерки. Адвокатите поискаха за част от тях по-леки (включително на Коцев), или връщане на делото на прокуратурата. Съдът не се съобрази. Определението му подлежи на обжалване.

Както и при гледането на мерките за неотклонение в месеците по-рано, адвокати засегнаха темата "неизвестен народен представител" -  заради когото обвиняемите искали пари. Прокурор Ахмед Кокоев от Софийска градска прокуратура отвърна, че за случилото се около неизвестния депутат е образувано ново дело, което е на етап разследване.

Коцев е съветниците престояха около половин година в ареста, което бе повод за протести във Варна и София, съчетани в крайна сметка с националните демонстрации срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. Всичко това доведе до оставката на кабинета "Желязков" 

Първото заседание по делото трябваше да е на 17 февруари. Бе отложено за днес по молба на един от адвокатите на подсъдимите (служебна ангажираност).

