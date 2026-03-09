Медия без
Шофьори от варненския транспорт блокираха Аспарухов мост с димки

Днес, 12:27
Аспарухов мост бе блокиран в едната посока днес по обед.
Служители на градския транспорт във Варна блокираха за около 40 минути днес по обед едното платно на Аспарухов мост. Преди това бе проведено автошествие. Провята бе част от голям протест на КНСБ, който ще тече до 12 март в различни градове и обхващащ различни сфери - с искане за намиране на законодателно решение за 5% увеличение на заплатите в субсидирани от държавата сектори. Тези сектори не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон за бюджета. Тази сутрин в страната протестираха и пощенски работници.

Във Варна "на барикадата" излязоха само служители, които не са на смяна. Транспортното обслужване в града като цяло не спря, но пострадаха южните райони, свързани с другата градска част чрез Аспарухов мост. Самата блокада бе доста зрелищна - с димки, транспаранти, целия познат протестен инструментариум.

