Нови тролейбусни линии тръгват в "Люлин", "Младост" и още квартали

Публикуван днес доклад до Столичния общински съвет предвижда 24 промени в наземната транспортна мрежа – нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки, удължаване и оптимизация на съществуващи маршрути, както и пренасочване към по-екологичен електрически транспорт. "Столичен електротранспорт" ЕАД вече има проведени процедури и сключени договори за общо 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и за необходимата зарядна инфраструктура, припомня докладът, внесен от заместник-кмета Виктор Чаушев. Той стъпва на вече приетата програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024-2030 г. Очаква се инвестицията да бъде финансирана по Програма "Околна среда", тъй като е пряко насочена към разширяване на екологичния транспорт и намаляване на вредните емисии в града. Тя е част от по-широката програма на Столична община, в рамките на която вече бяха обявени и пазарни консултации за доставка на до 130 нови трамвая.

Какво се променя

Сред най-важните предложения е удължаването на тролейбусна линия №3 в посока кв. "Враждебна" и ж.к. "Младост 4". Така се създава директна връзка между северните части на града, центъра, бул. "Цариградско шосе", зоната на Бизнес парк София и "Младост 4".

Предвижда се и нов тролейбус №15 между квартал "Надежда" и "Младост 2", която ще даде нова директна връзка между северните и източните райони на София – направление, за което в момента липсва удобна алтернатива без поне две прекачвания. По маршрута ще бъдат обслужвани и зоните около бул. "История славянобългарска", пл. "Сточна гара", бул. "Васил Левски", "Цар Освободител" и "Цариградско шосе".

Ще бъде създадена и нова линия №12 от"Люлин" 1-ва и 2-ра част до ж.к. "Гоце Делчев", която за пръв път ще свърже два от най-гъстонаселените райони на София - "Люлин" и южните квартали.

След промяната на тролейбусна линия №8 тя ще свързва "Гоце Делчев" с кв. "Орландовци", както и с булевардите "Васил Левски", "Черни връх" и централната градска част.

Реорганизацията ще подобри и връзките между северните и западните квартали. Тролейбусна линия №11 се удължава до Надлез "Надежда", като предложението стъпва на вече утвърдения временен маршрут по ул. "Опълченска".

Тролей №7 ще бъде пренасочен между "Люлин 3" и ул. "Ген. Гурко", като запазва връзката на западните райони със Сточна гара и Софийския университет. Тролей №6 ще покрива направлението от ж.к. "Люлин 3" през ул. "Опълченска" до ж.к. "Лозенец".

Докладът предлага и нова автобусна линия №71 от кв. "Павлово" до Автостанция "Гео Милев", която ще преминава по бул. "Тодор Каблешков", бул. "Филип Кутев" и бул. "Г. М. Димитров". Планира се и нов автобус №75 между ж.к. "Гоце Делчев" и ж.к. "Левски Г". Заедно с №71 и №73 новата линия ще изгради по-силен рингов коридор с по-чести курсове в най-натоварените участъци, вместо една много дълга линия с висок риск от закъснения, отбелязват от общината.

Повече електрически транспорт

Предлага се автобусните линии № 74 и №310 да бъдат заменени съответно от тролейбусни линии №10 и №14.

Новият тролей №10, който ще замести автобус №310, ще се движи между ж.к. "Люлин 5" и ж.к. "Хаджи Димитър". Решението не е свързано с големи инвестиционни разходи, тъй като голяма част от маршрута е по вече изградена тролейбусна мрежа. Новата линия №14 между ж.к. "Гоце Делчев" и Централна гара запазва съществуващия автобусен маршрут, като ще използва пълноценно съществуващата тролейбусна мрежа по трасето.

Според направеното предложение няколко автобусни линии ще преминат към обслужване с електробуси. Сред тях са линия №9, която се преномерира на №209, №11, която става №211, линия №77, както и линия №604, която става №206. Голяма част от предложенията създават изцяло нови направления между райони, които сега не разполагат с удобна директна връзка, отбелязват от общината.

В резултат на промените по линиите ще бъдат включени допълнителни 61 нови превозни средства, а другите 64 ще бъдат използвани за поетапна замяна на остарял подвижен състав. Съгласно сключените договори новите електробуси ще бъдат доставени в срок от 9 месеца, а тролейбусите – в срок от 12 до 15 месеца от осигуряването на финансирането.

Както "Сега" вече писа, още през април два нови квартала ще бъдат включени в мрежата на градския транспорт. Според вече прието решение на Столична община предстои да бъдат разкрити автобусни линии №180 (метростанция "Бизнес парк" – в.з. "Косанин дол") и №182 (метростанция "Бизнес парк" – с. Герман – ж.к. "Лозен парк"), които за пръв път ще свържат тези квартали с Първи метродиаметър.