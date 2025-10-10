Билетчето за транспорта на София ще струва 80 евроцента от 2026 г.

Билетът за еднократно пътуване с градския транспорт на София ще струва 80 евроцента от 1 януари, 2026-а година. При точно превалутиране цената би била 82 евроцента, но СОС утвърди загръгляне в полза на гражданите.

В полза на гражданите ще бъде закръглянето и при останалите превозни документи. Месечната карта, която в момента е 50 лв., ще струва 25.50 евроцента. Годишната карта за транспорта, която в момента е 365 лв., ще струва 185 евро.

Докладът за утвърждаването на цените след превалутирането бе внесен от съветници от "Спаси София". Наред с новите тарифи, се въвежда и допълнителна дигитализация на системата. Както "Сега" писа, в съществуващото приложение Sofia plus, което се използва в момента само за платеното паркиране, ще влязат и билетите и картите за градския транспорт. Те ще могат да се купуват и зареждат през приложението, както и абонаментите за обществени паркинги. Превозните документи ще могат да се включват в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet и при проверка ще бъде достатъчно сканиране с телефон или смарт часовник, без необходимост от представяне на хартиен билет или пластика.

"Платформата за дигитализация ще позволява на ЦГМ да интегрира и външни оператори - велосипеди и автомобили под наем, оператори на съседни общини - като градския транспорт, и т.н. Тези общини - Костинброд, Перник, и др. ще могат да интегрират превозните си документи в софийската система. Така София най-накрая ще започне да става агломерационен оператор на транспорта", обясниха при внасянето на предложенията от "Спаси София".