Областният управител на Варна поиска данни за скривалищата заради Иран

Той иска от МВР, пожарната и кмета да кажат броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития

Днес, 13:41
Атанас Михов
FB/Областна администрация Варна
Атанас Михов

Новият областен управител на Варна (встъпил при кабинета "Гюров") Атанас Михов поиска от други институции информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития в региона. "Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни", се казва в съобщение на областната администрация. 

По-късно през деня трябва да стане ясно това инициатива само във Варна на областния управител ли е, или ще бъде предприета и от колегите му в страната. Скривалищата се проверяват периодично, енергични отчети течаха след началото на войната в Украйна.

