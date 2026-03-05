Областният управител на Варна поиска данни за скривалищата заради Иран

Новият областен управител на Варна (встъпил при кабинета "Гюров") Атанас Михов поиска от други институции информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития в региона. "Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни", се казва в съобщение на областната администрация.

По-късно през деня трябва да стане ясно това инициатива само във Варна на областния управител ли е, или ще бъде предприета и от колегите му в страната. Скривалищата се проверяват периодично, енергични отчети течаха след началото на войната в Украйна.