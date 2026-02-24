Новият стадион във Варна ще е готов най-сетне догодина

Булфото Така изглежда в момента строящият се стадион "Арена Варна", който трябва да бъде официално завършен догодина.

Новият стадион във Варна трябва да бъде окончателно завършен през 2027 г. Това стана ясно днес по време на пресконференция на ръководството на "Спортен комплекс Варна" АД, което отговаря за изграждането на съоръжението.

Строежът на мястото на бившия стадион "Юрий Гагарин" започна преди около 20 години, като самото дружество е учредено през 2005 г. Самият строеж бе за дълъг период замразен, а преди около две години се оказа, че няма достатъчно средства за довършването му. Стигна се дотам, че служебното правителство на премиера Димитър Главчев отпусна 30 млн. лв., които община Варна внесе под формата на 35% от капитала на "Спортен комплекс Варна" АД, който бе увеличен до 43 826 000 евро. Останалите 65% са на дружеството "Химимпорт".

Днес беше потвърдено, че завършеният стадион "Арена Варна" ще разполага с 22 000 седящи места. Първоначалният проект от 2010 г. бе за 32 000 места, но заради кризата той бе преработен.

Изпълнителният директор на "Спортен комплекс Варна" АД Пламен Андреев допълни, че подземният паркинг ще бъде с над 700 места. Съоръжението ще разполага и с модулна сцена за провеждането на концерти или други мащабни инициативи на открито.

"Идеята е да създадем нова модерна градска зона, а не стадионът да се свързва само с домакинството на футболни срещи два пъти месечно", подчерта Андреев. Той допълни, че дружеството ще кандидатства съоръжението ще бъде изградено по изискванията на ФИФА и УЕФА и ще се кандидатства за лиценз за международни срещи. Предвижда се на него да играе мачове и мъжкият национален отбор по футбол.

Техническият ръководител на строежа Станислав Василев обясни, че към днешна дата обектът е на етап изграждане на конструкцията. Той ще има четири сектора, като някои от тях вече са в завършен вид. Монтират се и козирките на два от секторите. Очаква се грубият строеж да приключи до 4 месеца, а след това предстоят довършителните работи и пускането на стадиона в експлоатация.

Финансовият консултант на "Спортен комплекс Варна" Ивелина Шабан на свой ред посочи, че от започването на проекта до днешна дата в него вече са вложени 32 500 000 евро. Осигурените с помощта на държавата останали средства (б.ред. - в евро сумата е 15 339 000) постъпват регулярно по разкритата специална сметка, която се използва само за довършването на стадиона.

"Съоръжение от такъв мащаб има големи експлоатационни разходи и опитът в цяла Европа доказва, че то няма да може да се издържа самостоятелно. По тази причина екипът на дружеството е разработил модел, който ще доведе до финансова стабилност на стадиона. Идеята е да бъдат изградени допълнителни търговски площи - в съоръжението и в пространството около него. Освен това ще бъдат построени и три жилищни сгради", добави Шабан.