Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Във Варна ще се проверява стават ли мазетата за скривалища

Информацията ще бъде изискана от домоуправителите

Днес, 06:55
Най-често такива табели не водят до никъде.
диян иванов
Най-често такива табели не водят до никъде.

Неизползваемостта на повечето скривалища роди във Варна идея да се проверяват кои части от мазетата в жилищните блокове могат да изпълняват тези функции. "Ще се проведат разговори с районните кметове и с домоуправителите на големите сгради. Целта е да се събере информация за състоянието на общите мазета, които също биха могли да се ползват като скривалища", съобщи вчера областният управител Атанас Михов.

Михов, назначен при кабинета "Гюров", обяви преди седмица, че ще събере информация за годността на обектите за колективна защита в областта. Действието бе продиктувано от напрежението в Близкия изток. Данните показали, че годните обекти са едва 8 от общо 70 - и могат да се ползват не веднага, а след кратка подготовка. Капацитетът им е около 3000 души. 5 от тях са във Варна - 2 в кораборемонтния завод "Одесос", по 1 в училищата "Пейо Яворов" и "Патриарх Евтимий", 1 в детска градина "Приказка". Другите - в Аксаково и Девня. Михов обяви, че ще се прецени какво и колко може да се ремонтира с държавни средства.

Данните за Варненска област за годните скривалища са идентични с тези за цялата страна. Преди дни комисар Илия Георгиев, началник отдел "Превантивна дейност" към пожарната, обяви, че 247 са обектите, които могат да изпълняват предназначението си, като в тях може да се поберат около 60 000 души.

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?