Радев поздрави Прокурорския син: иде бодра смяна на Пепи Еврото!

22 Май 2026

ПОПАДА НА ХОРА И СТАВА ЧОВЕК
Румен Радев прие в Президентството заловения Прокурорски син, за да го поздрави колко дълго е въртял на пръста си МВР и службите. 
"Твоята енергия помете всички служби и службици, ти живя извън закона толкова време, направи за смях всички, но при нас няма лабаво. Заловихме те, но е за твое добро и няма да се сърдиш. Ти ще бъдеш полезен на България, извинявай, че ти говоря на ти, но те чувствам близък, ти си ми като победител в Евровизия, но с доза здравословен евроскептицизъм!" - обърна се с топли думи Радев към неуловимия до днес черен пантер. 
Премиерът е решил да вкара в правия път Прокурорския син - той е заповядал да подготвят сериозна обучителна програма за времето, което Прокурорския син ще прекара, лишен от свобода. 
"Затворът ще е твоят университет. Спортна подготовка имаш добра, воля и решителност имаш, остава да научиш малко право и добродетели. И с излизането от затвора ще станеш новият Пепи Еврото, Митко Каратиста и Осемте джуджета. И това ще се случи в рамките на моя мандат. Ти си млад, но вече си личност, имаме нужда от такива хора. Пепи Еврото и старата генерация вече са минала епоха, трябват ни нови, неопетнени, енергични и лоялни хора! Само трябва по-бързичко да се превъзпиташ и да не си скъсим нещо мандата" - строи бъдещето Радев. 
За обучението по идеология и добродетели премиерът ангажира лично Патриарх Даниил Хармс - да посещава заключеника в килията и да го учи как се става монах тъмен и бледен, под лампа жужаща наведен. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
