Кандев с обвинение - заради него избирателната активност клони към нула

17 Апр. 2026
Машината за социология на агенция "Супермаркет" показва замерване на активността: НУЛА.
УСТОИТЕ НА ДЪРЖАВАТА
Главният секретар на МВР прекали! 
Прокуратурата му повдигна обвинение за престъпление по служба, защото с показните акции срещу изборната търговия МВР под Кандевото оперативно ръководство фатално демотивира електората: очакваната избирателна активност вече клони към нула! Това е скандално, това е недемократично, това подкопава строежа на съвременна България. 
Атаката срещу Кандев бе разпоредена с устна заповед от фактическият Главен пркурор Борислав Сарафов, който де юре не е такъв, но на практика си е баш такъв, има кабинет, охрана, секретарка и заповедите му се изпълняват. 
Сарафов избра да се довери и да говори по тези сложни теми само на нашата медия, въпреки че професионалният му принцип е да се активира само по дописки от жълто-кафяви медии.
"Вярно е, че по работа взаимодействам само с медийни кенефи, не ме е гнус да бъркам в тия черни информационни дупки, това ми е дълг и призвание. Но освен дълг, имам и сърце, и собствен вкус. Фейк бюлетин ми е любимият източник на дезинформация и с вашите читатели ще бъда безпощадно честен" - изповяда пред медията ни Сарафов. 
Той призна, че Кандев не е някакъв субект на беззаконието, не е известно да е извършил истинско престъпление, не съществува дори обосновано предположение за такива работи. 
"Но освен Буква на закона, има и Дух на закона, това го знае всяко джудже! - почеса си тогата Сарафов. - Главният секретар Кандев може и да е действал формално правилно, но нима ние като общество искаме да си унищожим избирателната активност. Формално е правилно, по същество издевателство. Кандев не спря да репресира търговци на гласове и сега вече никой не иска да гласува, избирателите са демотивирани. Имаме данни от социологическа агенция "Супермаркет", че избирателната активност доближава точката на замръзване. Нула градуса! Фризер! Политическа зима! Това ли е нашият граждански идеал? То и без това избирателната активност е ниска, дайте сега да унищожим и малкото схеми за стимулиране на вота. Какво ще остане от нашата политическа система, каква легитимност ще имаме на политическото представителство? Може да съм полузаконен, може би не успях да изкарам прокуратурата от калния терен на политиката; ала не съм безотговорен!" - развя Сарафов тогата като черната мантия на Румбурак. 

После Сарафов се опита да си спомни цитат от "Политическа зима" на Ботев - нещо си там с "мъж ли си, жена ли си, хермафродит ли си, земя и небо или звяр и природа?" 
Ние му казахме, че мъж, жена и хермафродит има в "Смешен плач", а земя и небо е друга песен, на което Сарафав каза:
"Е, да, това там, такова. Аз може и да не съм хептен законен, може да съм политико-юридически хибрид, ала за България милея и съм готов живота си дам. А позьорът Кандев само знае да конфискува пачки и да разиграва етюди като Дойчкланд-Мойчланд". 

***
Свързахме се и с Кандев, който каза само, че счупил страха, а разбитото сърце не може да се залепи отново. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
