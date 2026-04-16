ГЕРБ отвори машина за гласуване с "детска отвертка" и обяви, че "софтуерът е изтекъл"

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи случката като "несполучлив цирк пред медиите"

16 Апр. 2026
Административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов отваря една от машините за гласуване.
Непосредствено преди изборите в неделя от ГЕРБ спретнаха скандал с машините за гласуване. По време на демонстрацията на процеса по инсталирането им, организирана от ЦИК, административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов и зам.-кметът на Пловдив по дигитализацията Владимир Темелков внезапно отвориха една от машините с отвертка, като това, по думите им, е доказателство, че машините са остарели и не могат да гарантират честни и прозрачни избори.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който  присъства на случката, заяви по-късно във "Фейсбук", че става въпрос за "несполучлив цирк пред медиите". "Взеха (представителите на ГЕРБ - б.р.) една отвертка и развиха болтовете на една машина, без разрешение от ЦИК. След което победоносно казаха: ето, вижте, машината може да се отвори. Всички, вкл. медиите ги попитахме "и какво от това? Какво твърдите?", на което отговорът беше "нищо не твърдим, само питаме", пише Божанов.

"След няколко опита да формулират въпрос, стигнаха до такъв: може ли като се отвори машината, да се вкара нещо отвън, което да компрометира работата ѝ. Получиха отговор от ЦИК, МЕУ, Сиела и от мен: не, не може", казва съпредседталелят на ДаБГ. Той обясни, че нищо, което се вкарва отвън не е подписано от ЦИК, няма да тръгне на машината.

В атаката срещу машините се включи и Бойко Борисов. В склада, в който те се съхраняват, няма видеонаблюдение, възмути се той в предаването "Лице в Лице". И изрази подозрение, че при липсата на камери някой може да пипа техниката. 

По-рано Цветомир Паунов и Владимир Темелков заявиха във видео във "Фейсбук", че от ЦИК и "Сиела" са отказали да отговорят на въпросите им за сигурността на машините и най-вече за техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. "Бяхме в склада, в който днес беше представена инсталацията на машините пред медии и наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели. Искахме да поставим много въпроси, на които не получихме отговори, бяхме буквално вербално нападнати от представители на ЦИК и "Сиела", оплака се той.

А пък Темелков заяви, че машините са остарели и са със "софтуер, който е изтекъл". "С детска отвертка успяхме да отворим машината. В склада няма видеонаблюдение. 10 000 машини може да са отваряни. Отделно в машините имат два скрити USB порта, 1 порт за интернет. Това води до съмнение дали може тази машина да се включи безжично в интернет? Влязох с най-простата флашка и веднага заби компютърът", посочи Темелков.

