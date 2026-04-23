Разпределение на мандатите по избирателни райони:
|МИР
|ППДБ.
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|ГЕРБ-СДС
|ДПС
|ПБ
|Общо мандати
|1. БЛАГОЕВГРАД
|1
|0
|3
|2
|5
|11
|2. БУРГАС
|2
|1
|2
|1
|8
|14
|3. ВАРНА
|3
|1
|3
|0
|9
|16
|4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
|1
|1
|1
|0
|5
|8
|5. ВИДИН
|1
|0
|1
|0
|2
|4
|6. ВРАЦА
|0
|0
|1
|1
|4
|6
|7. ГАБРОВО
|1
|0
|1
|0
|2
|4
|8. ДОБРИЧ
|1
|0
|1
|0
|3
|5
|9. КЪРДЖАЛИ
|0
|1
|0
|3
|1
|5
|10. КЮСТЕНДИЛ
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|11. ЛОВЕЧ
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|12. МОНТАНА
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|13. ПАЗАРДЖИК
|1
|0
|1
|1
|5
|8
|14. ПЕРНИК
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|15. ПЛЕВЕН
|1
|0
|1
|1
|5
|8
|16. ПЛОВДИВ град
|2
|1
|2
|0
|7
|12
|17. ПЛОВДИВ област
|1
|1
|1
|0
|8
|11
|18. РАЗГРАД
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|19. РУСЕ
|1
|0
|1
|1
|4
|7
|20. СИЛИСТРА
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|21. СЛИВЕН
|1
|0
|1
|0
|4
|6
|22. СМОЛЯН
|0
|0
|1
|1
|2
|4
|23. СОФИЯ 23 МИР
|7
|1
|3
|0
|8
|19
|24. СОФИЯ 24 МИР
|4
|1
|2
|0
|6
|13
|25. СОФИЯ 25 МИР
|4
|1
|2
|0
|7
|14
|26. СОФИЯ област
|1
|0
|2
|0
|5
|8
|27. СТАРА ЗАГОРА
|1
|1
|2
|1
|6
|11
|28. ТЪРГОВИЩЕ
|0
|0
|0
|2
|2
|4
|29. ХАСКОВО
|1
|0
|1
|1
|5
|8
|30. ШУМЕН
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|31. ЯМБОЛ
|0
|0
|0
|1
|3
|4
|Общо
|37
|12
|39
|21
|131
|240