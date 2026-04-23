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Разпределение на мандатите по избирателни райони:

23 Апр. 2026

Разпределение на мандатите по избирателни райони:

 

МИР ППДБ.  ВЪЗРАЖДАНЕ  ГЕРБ-СДС ДПС     ПБ         Общо мандати
1. БЛАГОЕВГРАД 1 0 3 2 5 11
2. БУРГАС 2 1 2 1 8 14
3. ВАРНА 3 1 3 0 9 16
4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 1 1 0 5 8
5. ВИДИН 1 0 1 0 2 4
6. ВРАЦА 0 0 1 1 4 6
7. ГАБРОВО 1 0 1 0 2 4
8. ДОБРИЧ 1 0 1 0 3 5
9. КЪРДЖАЛИ 0 1 0 3 1 5
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 1 1 2 4
11. ЛОВЕЧ 0 1 1 0 2 4
12. МОНТАНА 0 0 1 1 2 4
13. ПАЗАРДЖИК 1 0 1 1 5 8
14. ПЕРНИК 0 1 1 0 2 4
15. ПЛЕВЕН 1 0 1 1 5 8
16. ПЛОВДИВ град 2 1 2 0 7 12
17. ПЛОВДИВ област 1 1 1 0 8 11
18. РАЗГРАД 1 0 0 1 2 4
19. РУСЕ 1 0 1 1 4 7
20. СИЛИСТРА 0 0 1 1 2 4
21. СЛИВЕН 1 0 1 0 4 6
22. СМОЛЯН 0 0 1 1 2 4
23. СОФИЯ 23 МИР 7 1 3 0 8 19
24. СОФИЯ 24 МИР 4 1 2 0 6 13
25. СОФИЯ 25 МИР 4 1 2 0 7 14
26. СОФИЯ област 1 0 2 0 5 8
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 2 1 6 11
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 0 0 2 2 4
29. ХАСКОВО 1 0 1 1 5 8
30. ШУМЕН 1 0 1 1 3 6
31. ЯМБОЛ 0 0 0 1 3 4
Общо 37 12 39 21 131 240


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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парламентарни избори 2026

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