Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката

Малцина от бъдещата парламентарна група на "Прогресивна България" (ПБ) разполагат с предишен опит като депутати. Така поне изглеждат нещата към момента, когато разполагаме с предварителни данни за разпределението на депутатските мандати. Групата на ПБ ще се състои от 131 депутати.

В ПБ такива хора са предимно кадри на БСП, които Румен Радев привлече към листите на новата си коалиция. Като Антон Кутев, който е втори в София-област, преди беше високопоставен социалист, а впоследствие влезе в орбитата на Радев като говорител на служебните му правителства. Също и Явор Гечев, някогашен депутат от БСП, когото бившият президент направи служебен министър на земеделието, а след това и водач на листата на ПБ в Кюстендил.

Петър Витанов, който водеше кандидатите на ПБ в Перник, не само е участвал в Народното събрание, но и представляваше БСП в Европейския парламент. Третият в листата за Пловдив-област Галин Дурев стана депутат в сегашния парламент на мястото на Манол Генов, когато той стана министър в кабинета "Желязков", и го загуби при връщането на Генов след оставката на правителството.

Единственият видим кадър на друга формация, който сега ще стане депутат от ПБ, е Илин Димитров, който за кратко влезе в парламента с листите на ПП, но след това премина при Радев като служебен министър на туризма, а сега е във варненската листа на ПБ.

Доста повече са кадрите на Радев, които натрупаха опит в неговите кабинети и вероятно ще изкарат като депутати само толкова време, колкото е нужно, за да бъдат гласувани като министри. Тук влизат бившият служебен премиер Гълъб Донев (водач на листата в Пазарджик), ексшефът на МВР Иван Демерджиев (Кърджали), министърът на иновациите Александър Пулев (Стара Загора), на отбраната Димитър Стоянов и регионалното развитие Иван Шишков (Враца). Сред тях Радев вероятно ще избере и бъдещият председател на Народното събрание, като слуховете вече разнасят името на Донев за поста.

Ако повечето от министерските му кадри отново влязат в правителството, делът на новаците в парламентарната група на ПБ ще се увеличи още повече.