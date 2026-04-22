Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката

Това са бивши кадри на БСП и такива, които са израснали в служебните правителства

Днес, 11:42
Бившият президент залага предимно на хора, които са непознати за широката общественост.
Бившият президент залага предимно на хора, които са непознати за широката общественост.

Малцина от бъдещата парламентарна група на "Прогресивна България" (ПБ) разполагат с предишен опит като депутати. Така поне изглеждат нещата към момента, когато разполагаме с предварителни данни за разпределението на депутатските мандати. Групата на ПБ ще се състои от 131 депутати. 

В ПБ такива хора са предимно кадри на БСП, които Румен Радев привлече към листите на новата си коалиция. Като Антон Кутев, който е втори в София-област, преди беше високопоставен социалист, а впоследствие влезе в орбитата на Радев като говорител на служебните му правителства. Също и Явор Гечев, някогашен депутат от БСП, когото бившият президент направи служебен министър на земеделието, а след това и водач на листата на ПБ в Кюстендил.

Петър Витанов, който водеше кандидатите на ПБ в Перник, не само е участвал в Народното събрание, но и представляваше БСП в Европейския парламент. Третият в листата за Пловдив-област Галин Дурев стана депутат в сегашния парламент на мястото на Манол Генов, когато той стана министър в кабинета "Желязков", и го загуби при връщането на Генов след оставката на правителството.

Единственият видим кадър на друга формация, който сега ще стане депутат от ПБ, е Илин Димитров, който за кратко влезе в парламента с листите на ПП, но след това премина при Радев като служебен министър на туризма, а сега е във варненската листа на ПБ.

Доста повече са кадрите на Радев, които натрупаха опит в неговите кабинети и вероятно ще изкарат като депутати само толкова време, колкото е нужно, за да бъдат гласувани като министри. Тук влизат бившият служебен премиер Гълъб Донев (водач на листата в Пазарджик), ексшефът на МВР Иван Демерджиев (Кърджали), министърът на иновациите Александър Пулев (Стара Загора), на отбраната Димитър Стоянов и регионалното развитие Иван Шишков (Враца). Сред тях Радев вероятно ще избере и бъдещият председател на Народното събрание, като слуховете вече разнасят името на Донев за поста.

Ако повечето от министерските му кадри отново влязат в правителството, делът на новаците в парламентарната група на ПБ ще се увеличи още повече.

