За опозицията субсидия от 3 евро е "удар срещу демокрацията"

Лекото намаление на партийната субсидия – от 4.09 евро на 3 евро на действителен глас, което предложиха от ПБ, предизвика ожесточен спор във временната бюджетна комисия на парламента. Управляващите не крият, че това е чисто символичен жест, който няма да окаже влияние върху раздутите държавни разходи. От опозиционните сили обаче видяха в мярката удар срещу себе си и срещу демокрацията.

Предложението влезе в краткия списък от мерки, който ПБ обяви за решаване на бюджетните проблеми. Ако се приеме, трябва да влезе в сила от началото на мандата на сегашното 52-о Народно събрание.

Днес идеята беше обсъдена, наред с други такива, в бюджетната комисия, където се гледаха на второ четене поправките в закона , с който се удължава действието на миналогодишния държавен бюджет. Поред всички опозиционни формации – без ДПС, представиха близки по смисъл възражения.

"Демокрацията не е безплатна", обяви Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС. Според него партиите могат да съществуват без субсидии, но тогава зависимостите им ще нараснат. Той даже даде като пример скандинавските страни като успешни общества, които дават много като финансиране на политическата система (докато той беше финансов министър, партиите трябваше да връщат милиони левове от субсидиите, които им бяха дадени в повече - бел.а.). Съпартиецът му Красимир Вълчев определи мярката като удар срещу демокрацията и опозицията, защото ограничава плурализма и политическата дейност. "Избирателите са ни намалили субсидиите, когато по-малко от тях са гласували за нас. Ние сме си понесли политическата отговорност", смята бившият образователен министър.

Според Цончо Ганев от "Възраждане" идеята е опит да бъдат наказани партиите, особено по-малките. Той предложи да се въведе регресивна скала, при която колкото повече гласове е получила една формация, толкова по-малка да е субсидията (стара идея, която е била обсъждана и преди в парламента, но никога не е осъществявана – бел.а.).

Константин Проданов от ПБ, който оглавява бюджетната комисия, обясни, че доверието на гражданите в парламента е изключително ниско и депутатите първо трябва да демонстрират солидарност и заслуги, преди да искат пари. Той иронично коментира, че според ГЕРБ цената на политическия плурализъм е само 1.09 евро, с колкото се намалява субсидията.

Теменужка Петкова – бивш финансов министър на Бойко Борисов, го попита как оценява риска партиите да станат зависими от олигархията. На това Проданов отвърна, че подобно отношение е обидно за избирателите – да се казва, че едва ли не заради намалена субсидия, политиците ще скочат в обятията на олигарсите.

Нито една от опозиционните сили не посмя да гласува "против", но ГЕРБ-СДС, ПП, ДБ и "Възраждане" се въздържаха. За отбелязване е, че ДПС гласува заедно с управляващите от ПБ.

ДАННИ

Според правосъдното министерство , което разпределя субсидиите, за периода от 1 януари до 31 март 2026 г. държавата е изплатила на политическите сили 2 355 330 евро.

ГЕРБ-СДС е получила 647 978 евро, ПП-ДБ - 349 013 евро, "Възраждане" - 328 121 евро, "ДПС-Ново начало" - 282 626 евро, "БСП-Обединена левица" - 185 927 евро, АПС - 183 802 евро, ИТН - 166 594 евро, МЕЧ - 112 944 евро, "Величие" - 98 325 евро. Това е само за първото тримесечие на годината.