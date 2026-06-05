Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румен Радев регистрира партия "Прогресивна България"

Софийският градски съд ще заседава по молбата във вторник, 9 юни

Днес, 15:56
Премиерът Румен Радев.
Премиерът Румен Радев.

Софийският градски съд ще гледа идната седмица искането за регистрацията на партия "Прогресивна България". Молбата за регистрация е подадена от Румен Радев на 19 май, месец след като спечели мнозинство в парламента.

Откритото заседание по делото ще е във вторник, 9 юни. Съдия Радостина Данаилова обаче няма да се произнесе веднага, а в законовия срок - 14 дни. На заседанието по закон присъства и прокурор.

По информация на "Сега" председател на партията, съвсем очаквано, е премиерът Румен Радев. Учредителното събрание пък е избрало контролен съвет, чийто председател е Иван Демерджиев.

За изборите през април представителите на бившия президент и настоящ премиер подадоха документи за коалиция от партии, която се казва "Прогресивна България" и включваше партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".

Законът за политическита партии казва, че в срок до три месеца от учредяването политическата партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд. Регистрацията се извършва от съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Прогресивна България

Още новини по темата

ПБ и ДПС символично намалиха с 1.09 евро партийната субсидия
03 Юни 2026

За опозицията субсидия от 3 евро е "удар срещу демокрацията"
02 Юни 2026

Шефът на ВВС: МиГ-29 или F-16?! И двата, дядо попе, и двата!

02 Юни 2026

Бивш министър, свързан с "Боташ", влезе в управата на ДКК
01 Юни 2026

ПБ реже ковид добавката в пенсиите и партийните субсидии

01 Юни 2026

Консервативен американски медиен магнат похвали Радев
30 Май 2026

Слави Василев: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ
30 Май 2026

Кабинетът "Радев" внезапно изтегли доклада за армията
30 Май 2026

КПК възкръсна четири месеца след закриването ѝ
29 Май 2026

ЕК отваря процедура по прекомерен дефицит срещу България
29 Май 2026

ПБ улесни кабинета "Радев" да отбягва парламентарния контрол
28 Май 2026

КПК ще заработи и при избрани трима от петимата ѝ членове
27 Май 2026

Радев постави под сериозно съмнение военната помощ за Украйна

27 Май 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса