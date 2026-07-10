Слави Трифонов обвини Радев в раздвоение на личността

"Министър-председателят Румен Радев страда от раздвоение на личността", по този начин започва изненадващата атака във "Фейсбук" на лидера на ИТН Слави Трифонов.

Той говори за две личности на Румен Радев - едната е за пред българите, която той нарича Румен Радев БГ, а другата - за пред Европа и света, условно наречена Румен Радев EU.

"Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на "Прогресивна България". Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на "Прогресивна България" се чуди какво става", казва Трифонов.

Като пример за "раздвоение" той посочва договора с "Боташ", за който Румен Радев БГ е казал за пред българите, че е замразен за 15 месеца. В Турция обаче Румен Радев EU заявява, че плащанията по договора с "Боташ" не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. "Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме", посочва лидерът на ИТН.

Друго противоречие той открива и в изявленията на Радев, че "България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година", след което на срещата на върха на НАТО, "абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда". "Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи", казва Слави Трифонов.

Атаката му идва на фона на предишно заиграване с Радев. През август 2021 г., след като ИТН не успя да състави правителство в тогавашното Народно събрание, Слави Трифонов обяви, че партията му ще подкрепи Румен Радев за втори мандат с надеждата той да спечели още на първи тур. По-късно той поде инициатива за смяна на държавното устройство към президентска република, като през 2022-2023 г. дори се опита да организират референдум по тази тема.