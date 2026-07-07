13 съдии от ВАС бойкотираха избора за антикорупционната комисия

FB/Дани Каназирева Мариана Шотева (вдясно) с бившия председател на ВАС Георги Чолаков, герберката, преродена като административен съдия в Пловдив, Дани Каназирева и плюшеното ѝ зайче.

13 съдии от Върховния административен съд са бойкотирали избора на член на Комисията за противодействие на корупцията от квотата на съда. Това става ясно от съобщението на ВАС за проведения избор. На общото събрание за избора са се явили 70 съдии. 13 от тях са пуснали недействителни бюлетини, т.е. на практика са бойкотирали процедурата. В крайна сметка единственият кандидат - шефката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева, е получила 40 гласа в своя подкрепа. 13 съдии са гласували против. По принцип общото събрание на ВАС е от стотина съдии, но заради периода на отпуските на линия са били само 70.

Шотева е завършила право в ЮЗУ. Тя има над 26 години юридически стаж, като близо 21 години от тях е била съдия - първо в Районния съд в Пазарджик, после като председател на Административния съд в Пазарджик, а накрая и като шеф на Административния съд в Пловдив. Тримата номиниращи - Иван Раденков, Владимир Първанов и Бойка Табакова, записаха в предложението, че Шотева е "честен, почтен и морално непоколебим човек". Обяснява се, че не допуска и не се поддава на влияние, натиск, заплахи.

"Ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона - принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията", пише в мотивационното писмо на Шотева.

ВЪПРОСИ

По време на изслушването на Шотева бяха зададени въпроси от Българския институт за правни инициативи, от конкурсната комисия и от "Бърд", разказва "Лекс".

Един от тях беше да обясни как се е стигнало до нейната номинация, като тя припомни, че предложението е направено от тримата съдии от ВАС, които я познават и знаят, че е "изключително деен човек".

На въпрос дали КПК трябва да се самосезира за българи, включени в санкционни списъци на други държави, тя каза, че когато има данни за извършени престъпления, комисията трябва да извърши проверки.

Един от въпросите на "Бърд" беше дали е назначена в системата с конкурс. Шотева отговори, че до 12 май 2006 г. не е било необходимо провеждането на конкурс, а предложенията за назначения са правени от председателите на съдилища. "Към онзи момент по този начин са назначени всички съдии и са отговаряли стриктно на изискванията", добави Шотева.

Тя каза, че e обидена от въпроса дали е използвала служебното си положение, за да окаже влияние за назначаване на Ангел Ангелов за шеф на пожарната в Пазарджик, тъй като двамата живеят на семейни начала. Шотева подчерта, че работодател на Ангелов е директорът на главната дирекция в София и никога не би си позволила да използва положението си за каквото и да е. Тя отрече и да е оказвала влияние по дела, свързани с Ангелов.

ОСТАНАЛИТЕ

Новият закон, който влезе в сила на 5 юни, предвижда Висшият адвокатски съвет, двете върховни съдилища, парламентът и президентът да пратят по един член в комисията.

Вече е избран представителят на адвокатурата - Милен Шопов.

Сигурен е и човекът на президента - следователят от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. В момента тече срокът за представяне на становища за номинацията му. Предстои и формалното му назначаване.

Сходна е ситуацията и с представителя на Върховния касационен съд. И от тази квота има един-единствен кандидат - зам.-председателят на Административния съд в Русе Ивайло Йосифов. Изборът от ВКС е насрочен за 23 юли.

Само една номинация има за член на КПК и от парламентарната квота. Управляващата формация ПБ издигна кандидатурата на Пламен Тодоров.