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Мантинела удържа тир на АМ "Струма"

Днес, 17:26
При инцидента се е разляло гориво, което прави настилката опасна.
БГНЕС
При инцидента се е разляло гориво, което прави настилката опасна.

Тежкотоварен автомобил катастрофира днес по обяд на автомагистрала "Струма" в района на село Бело поле, област Благоевград, предадоха регионалните медии. Инцидентът е станал, след като камионът е спукал предна лява гума. Катастрофите с тир напоследък не са изненада, то при тази мантинелата е удържала тежката машина, което е новина. 

На кадрите от инцидента, публикувани от "Струма" и БГНЕС, се вижда, че нова мантинела, монтирана върху мостово съоръжение на 88-ия километър, е издържала врязването на камиона, без да се скъса.

БТА припомня, че с цел улеснение на пътуването през почивните дни и за повишаване на безопасността, днес следобед временно е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Струма" и по път I-1 през Кресненското дефиле от пътен възел "Симитли" (при 376 км) до пътен възел "Кресна" на автомагистрала "Струма" (402 км). Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е в сила от 15:30 часа до 22:00 часа за пътуващите в посока София. 

ДРУГ ИНЦИДЕНТ

Лек автомобил е навлязъл в търговски обект в крайпътен комплекс на автомагистрала "Тракия". При инцидента няма ранени хора, а щетите са само материални, съобщи Нова тв.

Произшествието е станало в района на 73-тия километър на магистралата. По първоначална информация автомобил, управляван от млада жена, е излязъл извън пътното платно и се е озовал в зоната за хранене на открито пред обект за бързо хранене.

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Ключови думи:

мантинели, катастрофа

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