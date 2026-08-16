12 души загинаха в катастрофа на полски автобус в Унгария

Дванадесет души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа в Унгария, съобщи днес унгарският премиер Петер Мадяр в социалната платформа Фейсбук, предаде Ройтерс.
Полският автобус е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.
Агенцията уточни, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезьокерестеш, в североизточната част на Унгария, на 140 км от Будапеща. Предварителните данни сочат, че шофьорът може да е заспал зад волана, въпреки че властите продължават да разследват точните обстоятелства около инцидента.
🟥Polish Bus Crash in Hungary Leaves 12 Dead and 10 Injured— newsn7uk 🇬🇧 (@NEWSN7UK_N7) 16 август 2026 г.
🛑#BREAKINGNEWS — 16 August 2026
At least 12 people have been killed and 10 others seriously injured after a Polish-registered passenger bus overturned in eastern Hungary early Sunday morning.
The crash happened near… pic.twitter.com/TkMNYJe5RJ