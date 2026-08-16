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12 души загинаха в катастрофа на полски автобус в Унгария

Днес, 11:02
Шофьорът на автобуса вероятно е заспал. Той е арестуван
EPA/BGNES
Шофьорът на автобуса вероятно е заспал. Той е арестуван

Дванадесет души загинаха и най-малко още 10 са ранени, след като полски автобус претърпя катастрофа в Унгария, съобщи днес унгарският премиер Петер Мадяр в социалната платформа Фейсбук, предаде Ройтерс.

Полският автобус е излязъл от пътното платно и е паднал в канавка рано тази сутрин, в резултат на което се е преобърнал, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Агенцията уточни, че тежката катастрофа е станала близо до град Мезьокерестеш, в североизточната част на Унгария, на 140 км от Будапеща. Предварителните данни сочат, че шофьорът може да е заспал зад волана, въпреки че властите продължават да разследват точните обстоятелства около инцидента.

 

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Ключови думи:

Унгария, катастрофа

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