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Пълно слънчево затъмнение премина над Европа (галерия)

У нас затъмнението беше частично

12 Авг. 2026Обновена

Невероятен небесен спектакъл се наблюдава тази вечер в Европа – първото пълно слънчево затъмнение на континента от 2006 г. насам, а за някои държави – първото от 1999 г. Милиони ентусиасти чакаха часове и пропътуваха хиляди километри, за да наблюдават как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак. Този впечатляващ феномен се дължи на перфектното космическо подреждане на Земята, Луната и Слънцето в една линия, при което естественият ни спътник хвърля плътната си сянка върху земната повърхност.

Пълното затъмнение започна над Русия около 20:00 ч. българско време. Началото му е от най-северните части на Якутия, обясни пред БТА физикът от Катедра "Астрономия" на СУ Пенчо Маркишки. Сянката на Луната прекоси Арктика, премина по източното крайбрежие на Гренландия и продължи през Северния Атлантик, преминавайки близо до западните брегове на Исландия. След това лунната сянка прекоси Испания от северозапад на югоизток, ще премине през Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Най-продължителната пълна фаза – 2 минути и 18 секунди, можеше да се наблюдава в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч на запад-северозапад от бреговете на Исландия.

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение имаше по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. За наблюдател от района на гр. Овиедо максималната фаза ще настъпи в 21:28 ч. българско време, като в същия момент затъмненото Слънце беше на 10 градуса над западния хоризонт. Пълната фаза, наблюдавана оттам, продължи 1 минута и 48 секунди.

За родните любители на астрономията обаче гледката не беше толкова забележителна. Тъй като България попада в най-източния край на зоната на полусянката, затъмнението у нас беше частично, кратко и едва забележимо. За Видин частичното затъмнение започна в 20:27 ч., когато Слънцето е на едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението беше видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 ч.

НАСА предава на живо затъмнението и публикува кадри с висока резолюция от фазите на затъмнението в Испания. Снимките са на Бил Ингалс:

 

Предаването може да се гледа тук:

2026 Total Solar Eclipse
Come watch the eclipse with NASA.On Wednesday, Aug. 12, a total solar eclipse will be visible in parts of Greenland, Iceland, Spain, and the Atlantic Ocean. ...
YouTube

 

 

Милиони хора наблюдаваха затъмнението.
ЕПА/БГНЕС Милиони хора наблюдаваха затъмнението.
Частичното затъмнение в Швеция
ЕПА/БГНЕС Частичното затъмнение в Швеция
Норвегия
ЕПА/БГНЕС Норвегия
Варшава
ЕПА/БГНЕС Варшава
Затъмнението в Испания преди пълната фаза
ЕПА/БГНЕС Затъмнението в Испания преди пълната фаза
Осло, Норвегия
ЕПА/БГНЕС Осло, Норвегия
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Ключови думи:

пълно слънчево затъмнение

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