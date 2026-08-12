Пълно слънчево затъмнение премина над Европа (галерия)

Невероятен небесен спектакъл се наблюдава тази вечер в Европа – първото пълно слънчево затъмнение на континента от 2006 г. насам, а за някои държави – първото от 1999 г. Милиони ентусиасти чакаха часове и пропътуваха хиляди километри, за да наблюдават как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак. Този впечатляващ феномен се дължи на перфектното космическо подреждане на Земята, Луната и Слънцето в една линия, при което естественият ни спътник хвърля плътната си сянка върху земната повърхност.

Пълното затъмнение започна над Русия около 20:00 ч. българско време. Началото му е от най-северните части на Якутия, обясни пред БТА физикът от Катедра "Астрономия" на СУ Пенчо Маркишки. Сянката на Луната прекоси Арктика, премина по източното крайбрежие на Гренландия и продължи през Северния Атлантик, преминавайки близо до западните брегове на Исландия. След това лунната сянка прекоси Испания от северозапад на югоизток, ще премине през Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море. Най-продължителната пълна фаза – 2 минути и 18 секунди, можеше да се наблюдава в 20:45 ч. българско време в Северния Атлантик, недалеч на запад-северозапад от бреговете на Исландия.

BREAKING: Watch moment a total solar eclipse is reached over Iceland 🌑



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wqrkUxDu6U — Sky News (@SkyNews) 12 август 2026 г.

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение имаше по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. За наблюдател от района на гр. Овиедо максималната фаза ще настъпи в 21:28 ч. българско време, като в същия момент затъмненото Слънце беше на 10 градуса над западния хоризонт. Пълната фаза, наблюдавана оттам, продължи 1 минута и 48 секунди.

We're lucky enough to experience the eclipse again, as we reach totality in León, Spain. pic.twitter.com/jzH66vYdkA — NASA (@NASA) 12 август 2026 г.

За родните любители на астрономията обаче гледката не беше толкова забележителна. Тъй като България попада в най-източния край на зоната на полусянката, затъмнението у нас беше частично, кратко и едва забележимо. За Видин частичното затъмнение започна в 20:27 ч., когато Слънцето е на едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението беше видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 ч.

НАСА предава на живо затъмнението и публикува кадри с висока резолюция от фазите на затъмнението в Испания. Снимките са на Бил Ингалс:

Предаването може да се гледа тук: