Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-дългото слънчево затъмнение на века ще е през 2027 г.

Очаква се явлението да продължи 6 минути и 23 секунди в своята максимална фаза

Днес, 14:45
Pixabay

На 2 август 2027 г. светът ще стане свидетел на най-дългото пълно слънчево затъмнение през XXI век според изчисленията на НАСА, съобщи The Daily Galaxy.

Очаква се явлението да продължи 6 минути и 23 секунди в своята максимална фаза. Подобна продължителност няма да бъде достигната от друго затъмнение през този век.

По време на явлението Луната ще застане между Земята и Слънцето, като напълно ще закрие слънчевия диск и ще превърне деня в здрач за наблюдателите, намиращи се в тясната зона на пълното затъмнение.

Според данни на Goddard Space Flight Center, последният път, когато е наблюдавана толкова дълга пълна фаза, е през 1991 г., а следващото сравнимо по продължителност слънчево затъмнение се очаква едва през 2114 г.

Причината за изключителната продължителност е, че Луната ще бъде близо до перигея – най-близката си точка до Земята, което ще я направи видимо по-голяма и ще позволи по-дълго закриване на Слънцето. Допълнителен фактор е, че максимумът на затъмнението ще се случи в район, където Слънцето ще бъде почти в зенита си.

Пътят на пълното слънчево затъмнение ще премине през части от Европа, Африка и Близкия изток – от Южна Испания и Гибралтарския проток, през Северна Африка (Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет), до Саудитска Арабия и Йемен. Продължителността ще нараства от запад на изток, като в египетския град Луксор ще надхвърли 6 минути.

Затъмнението през 2027 г. се определя като рядко съвпадение между астрономически условия и географска достъпност, което го превръща в едно от най-значимите небесни събития за десетилетия напред.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

слънчево затъмнение, пълно слънчево затъмнение

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа