Ген. Кутинчев урежда българската армия с пушки "Манлихер"

Той е сред първите действащи офицери, произведени в чин генерал-лейтенант от цар Фердинанд І

Днес, 14:11
Генерал Васил Кутинчев
Малцина представители на родния офицерски корпус се изявяват с мащабен принос за защита на националната кауза. Сред тях се нарежда генералът от пехотата Васил Кутинчев. Той участва в поредица войни. Командва елитни подразделения и изгражда блестяща военно-съдебна кариера. 

Васил Иванов Кутинчев (1859-1941) е роден в Русе. Завършва основното училище в родния си град, след което продължава образованието си в местното класно училище. Дипломира се през 1876 г. и прави силно впечатление на председателя на комисията митрополит Григорий Доростолски-Червенски. Той предлага на 17-годишния Васил Кутинчев да стане учител в Гирдапската махала на Русе. Бъдещият генерал приема и на него са му поверени 4 отделения с близо 100 деца в основното учебно заведение. Това начинание заема две години от неговото битие. Идва Освобождението през 1878 г. и настъпва рязка промяна.

Започва формирането на българската войска. На общините са дадени разпореждания да съставят наборни списъци с всички младежи, които подлежат да отбият военната си служба. Васил Кутинчев попада в първия набор и служи в казармата на местната Русенска дружина. Ала за съвсем кратко време. През ноември 1878 г. той я напуска и постъпва във Военното училище в София. Поради голямата нужда от офицери курсът на обучение е ускорен. На 10 май 1879 г. юнкерите от първия випуск са произведени в началния офицерски чин прапорщик и разпратени по войсковите части. Васил Кутинчев постъпва в 24-та пехотна Силистренска дружина. Няколко месеца след това получава званието подпоручик и е преведен в 12-та пехотна Раховска дружина. Тук през август 1882 г. е повишен с чин поручик.

Още в началото на своята кариера Васил Кутинчев се изявява като последователен русофил. Усвоява руския език във Военното училище, където служи заедно с руски офицери. Усъвършенства знанията си с руска военна литература. Дори прави опит да преведе на български език всички руски устави и да ги отпечата на свои разноски. Но молбата му за съдействие не е одобрена от посолството на Русия. През 1882 г. руското командване приема решение да изпрати на стаж в руски полкове 30-40 български офицери от първия випуск. Васил Кутинчев попада сред тях. Но за всеобща изненада

 

той се отказва от този жест и подава молба

 

да бъде оставен на служба в Княжество България. Година по-късно е назначен за командир на рота в 23-та пехотна Русенска дружина.

Бележито е участието на Васил Кутинчев в няколко войни за защита на националната кауза. Веднага след провъзгласяването на Съединението през 1885 г. е произведен в чин капитан и назначен за командващ дружина в 5-ти пехотен дунавски полк. Заминава за София в очакване на военни действия с Османската империя. Ала те започват в друга посока. Избухва Сръбско-българската война. Военните части на Васил Кутинчев се отправят от София към Сливница. Те се изявяват при атаката на Синята чука. Участват в овладяването на Драгоман и Цариброд, както и при превземането на Пирот. През 1912 г. настъпва нов блестящ момент в служебното му положение. На 2 август по случай 25-годишнина от поемането на българския престол цар Фердинанд І произвежда 6-има генерал-майори в чин генерал-лейтенант. Единият от тях е Васил Кутинчев. Това е

 

първият случай в историята на Третото българско царство,

 

когато подобно звание е дадено на действащи офицери, а не на такива от запаса. Генерал Васил Кутинчев е сред командващите българската армия в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война (1912-1918). Дава своя принос за победите при Одрин, Булаир и Чаталджа. За своя героизъм и далновидни решения той получава военен орден "За храброст" - ІV и ІІ степен и Княжески орден "Свети Александър" - І степен с мечове.

Васил Кутинчев има заслуги и в други насоки. Той е назначен за член на специална комисия за превъоръжаване на българската войска със скорострелни оръжия. В резултат тя се снабдява с пушката "Манлихер". Има и военно-съдебна кариера. Избиран е за член на Временния военен съд в Стара Загора и за председател на Софийския полеви военен съд. Заместник-председател е на Главния военно-касационен съд. През 1897 г. получава пълномощията председател на комисията за изработването на новия закон за военната тегоба и инструкция за водене на книговодството във войсковите управления. А по-късно участва като член и председател на комисията за изработване на новите правилници за вътрешната служба, за стрелбата, щатовете за имуществото в армейските части за военно време, таблици за товарене на обозите. Занимава се и с обновяване на правилника за гарнизонната служба и обучението на младите войници, като и с преработване на формата на облеклото на всички военни чинове.

Продължилата толкова много години бляскава кариера на генерал Васил Кутинчев има своя край. През октомври 1918 г. той е произведен в чин генерал от пехотата. Два месеца по-късно, след 40-годишна служба, преминава в запаса и е зачислен в Опълчението. На 6 май 1936 г. е награден с Великия кръст на царския орден "Свети Александър".

Генерал Васил Кутинчев (седнал, петият от ляво на дясно) сред членовете на Военния съвет.
Генерал Васил Кутинчев (седнал, петият от ляво на дясно) сред членовете на Военния съвет.
Още новини по темата

Борис Зографов сплотява диаспората ни в САЩ преди век
07 Апр. 2026

Актьорът и режисьор Стефан Гъдуларов отказва бляскава кариера във Франция
21 Март 2026

Шеф на сметната палата е убеден - партиите развращават, а чиновниците са корумпирани
05 Март 2026

Съквартирант на Христо Ботев съосновава Червения кръст у нас
21 Февр. 2026

Колоритът Борю Зевзека е убит вместо Елин Пелин
06 Февр. 2026

Детският автор Чичо Стоян издава и еротични творби
23 Яну. 2026

Кметът Йордан Пекарев иска да приравни Варна с Ница
10 Яну. 2026

Гаврил Кацаров пише за Тракия в Голямата американска енциклопедия
25 Дек. 2025

Ген. Атанас Каишев пробужда българските помаци
07 Дек. 2025

Методи Славчев пръв дава надежда на болните от рак на маточната шийка
26 Ноем. 2025

Д-р Кръстьо Кръстев умира от отровата на Яворов
10 Ноем. 2025

Димо Кьорчев става проводник на Ницше в България
24 Окт. 2025

Писателката Калина Малина бяга от суетата на София
06 Окт. 2025

Съратник на Левски е прокуден от България заради русофилия
26 Септ. 2025

