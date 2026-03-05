Актьорът и режисьор Стефан Гъдуларов отказва бляскава кариера във Франция

Старият войник от "Крадецът на праскови" е бил равен по слава с Георги Калоянчев и Стефан Данаилов, но днес е забравен

Днес, 09:16
Стефан Гъдуларов
Стефан Гъдуларов

Когато хвърлим един обзорен поглед върху развитието на родната култура в първите десетилетия след установяването на комунистическия режим ние се натъкваме на популярната личност Стефан Гъдуларов. За съжаление неговите изяви не са много известни за съвременното поколение и до голяма степен потъват в забвение.

Стефан Стефанов Гъдуларов (1899-1969) е роден в Русе. Интересът му към изкуството се забелязва още през 1914-1918 г., когато той е любител актьор в Народния театър. През 1922 г. заминава да учи живопис в Париж. Престоява тук близо десет години. Основава театър "Гаминало", в който работи като кинорежисьор и постановчик. Френската публика е приятно изненадана от неговите професионални изяви и много често го аплодира след представления. Въпреки това патриотизмът надделява и Стефан Гъдуларов се завръща в България.

На родната сцена кариерата му навлиза в още по-значим етап. Първоначалната му дейност е като

 

актьор и режисьор в частния пътуващ театър "Мара Тотева".

 

Той е именуван в чест на починалата актриса. Гъдуларов полага усилия да разшири неговите мащаби. Изпраща покани до свои колеги за присъединяване към трупата. След това преминава през няколко от най-известните наши театрални сцени. Фактите са впечатляващи. Работи в театрите в Плевен, Пловдив, Бургас, Хасково, Русе, Варна, Габрово и други окръжни центрове. В драматичния театър "Рачо Стоянов" в Габрово режисира спектакъла "Хъшове" (1945). Най-дълго - от 1956 до 1964 г., се задържа в театъра на Народната армия в София. Проявите му са като театрален художник, режисьор и артист.

По същото време до смъртта си Стефан Гъдуларов се подвизава сред водещите български киноартисти. Редно е да споменем филмовите продукции с негово участие, които са популярни за публиката. Това са: "На всеки километър" - 26 серии, "С пагоните на дявола" - 5 серии, "Крадецът на праскови", "Инспекторът и нощта", "Двама под небето", "Малката", "Хайдушка клетва", "Тайната вечеря на седмаците", "Екипажът на "Надежда". Името му навсякъде е разлепено по афишите на кината не само в София, но и в цялата страна. То се нарежда до тези на Георги Калоянчев, Невена Коканова, Стефан Данаилов и други титулувани актьори. За своето творчество Стефан Гъдуларов получава награди, с които той се гордее. Това са множество ордени и почетни значки. А Министерството на културата му присвоява званието "Заслужил артист".

Умира на 70-годишна възраст на 27 юли 1969 г. в София.

Стефан Гъдуларов и Надя Илкова в Пловдивския театър по време на спектакъл.
Стефан Гъдуларов и Надя Илкова в Пловдивския театър по време на спектакъл.
