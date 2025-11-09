Методи Славчев пръв дава надежда на болните от рак на маточната шийка

Когато някой софиянец или гост на столицата се разхожда по централния булевард "Цар Освободител" се натъква на малко позната забележителност. На №12, на ъгъла с улица "6-ти септември", е поставена паметна плоча. На нея е изписано: "Тук живя и работи д-р Методи Д. Славчев 1864-1964. Основоположник на акушерството и гинекологията в България".

Методи Димитров Славчев (1864-1964) е роден в Търново. Завършва медицина в Москва (1891). След това две години специализира в Париж и Виена. Завръща се в България и започва професионалната си кариера като акушер-гинеколог във Варненската държавна болница. Но не се задържа дълго в морския град. Прехвърля се в Александровската болница в София.

Основната дейност на д-р Методи Славчев обаче протича в Майчин дом "Княгиня Мария Луиза". Здравното заведение е открито официално на 19 ноември 1903 г. в присъствието на княз Фердинанд І, депутати, министри, дипломати, граждани и представители на духовенството. Първи управител на болницата е д-р Димитър Стаматов. През август 1907 г. той напуска постта, тъй като заминава на специализация в странство. На негово място за управител е назначен д-р Методи Славчев, който преустройва институцията и доусъвършенства лечебната ѝ дейност. Същевременнто той е и директор на акушерските училища към Александровската болница и "Майчин дом". През 1900 г. заедно със своите колеги Стефан Сарафов и Димитър Михайловски открива първия в България частен санаториум. През Балканската война 1912-1913 г. е началник на военнополева болница в Чорлу, Турция. По време на Първата световна война 1915-1918 г. ръководи Пета местна военна болница в София. До пенсионирането си отново е лекар в "Майчин дом". Като член на Висшия медицински съвет

предлага проект за създаване на малки родилни домове с 2-3 легла в селата.

Първият започва да функционира с негова помощ през 1936 г. в Новоселци (днес град Елин Пелин).

Блестяща е професионалната кариера на д-р Методи Славчев. Той въвежда в България нови оперативни методи в акушеро-гинекологичната практика. Това са разреза Пфаненцел хистеректомията по "американския метод на Сегонд" и операцията на Вертхайм при карцином на маточната шийка. Те се отбелязват като значителни постижения в онези години, когато диагнозата "Рак" се възприема от населението все едно да отидеш веднага да си купиш ковчег. Слага началото в борбата срещу рака с доклада "Общественото значение на рака и организиране борбата срещу него". Изнася го пред ХVІ Лекарски събор (1928). Разпростира своята дейност в тази насока като Председател на Комитета при Главната дирекция на народното здраве (1929). Член е и на Международния съюз за борба с рака.

Д-р Методи Славчев залага предимно на практическите си изяви. Ала отделя време и на книжовното им популяризиране. Оставя около 40 публикации по обществено-етични и медицински проблеми. Ето и по-важните от тях: "Маточният рак", "Влиянието на хинина върху бременността и върху родилния акт", "Оправдано ли е научно прекъсване на бременността у туберкулозните" и др.

Известният гинеколог е популярен и със своята благотворителност. През декември 1941 г., във връзка с отбелязване на неговата 50-годишна лекарска дейност, той

дарява 100 000 лева на Медицинския факултет

при Софийския университет за подпомагане на "бедни, способни и обещаващи студенти по медицина". Академичният съвет решава с тази сума да се образува фонд на името на дарителя. Няма данни как са използвани финансовите средства. През 1952 г. капиталът на фонда влиза в държавния бюджет и той престава да съществува.

Д-р Методи Славчев се радва на дълголетие. Провъзгласен е за Народен лекар. Той умира на 24 август 1964 г. на сто години и три месеца. Но спомените за неговите дела остават. И днес личността му заема почетно място сред забележителните български медици.