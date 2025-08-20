Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Регентът Цвятко Бобошевски е сред политическите въжеиграчи през ХХ век

Той подкрепя репресии срещу комунисти, но след смъртта си е почетен от Вълко Червенков

Днес, 15:21
Цвятко Бобошевски
Уикипедия
Цвятко Бобошевски

В новата българска история след Освобождението 1878 г. навлизат десетки изявени личности. Те внасят непознати до този момент идеи и дават своя принос за просперитета на страната по европейски маниер. Със своите изяви и любопитни нюанси някои и днес привличат вниманието на обществеността. Сред тях безспорно се нарежда Цвятко Бобошевски (1884-1952). 

Той е роден във Враца. Израства в семейството на заможен търговец. До V клас учи в родния си град, а VІ и VІІ завършва с отличен успех в Софийската държавна мъжка гимназия. Продължава амбициите си за солидно образование и заминава за Франция, където записва изучаването на юридически науки. Първоначално следва в Нанси, а след това се премества в Париж. През 1906 г. полага държавен изпит по право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и получава две дипломи за завършено висше образование.

Започва работа като съдебен кандидат при Софийския и Врачанския окръжен съд. След това е мирови съдия в Долна баня, заместник-прокурор във Враца и член на Окръжния съд в Оряхово. По време на войните 1912-1918 г. Реквизиционната комисия при военното министерство назначава Бобошевски за почетен контрольор и ревизор на всички ревизионни органи и складове във Врачански окръг. През март 1915 г. е уволнен от военна служба по болест. Заема длъжността чиновник в бюрото на Военна болница в София. До края на 1918 г. е военно-полеви следовател във Враца и София.

Оттук насетне се поставя началото на политическата кариера на Цвятко Бобошевски. Тя

 

следва трансформациите на партийните структури.

 

Става член на Народната партия, а след нейното обединение с Прогресивно-либералната партия, на Обединената народно-прогресивна партия. През 1922 г. той се включва в Конституционния блок. Участва в подготовката и ръководството на военния преврат на 9 юни 1923 г. След сваляне на правителството на Александър Стамболийски се нарежда сред дейците на Демократическия сговор и е депутат в ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ Обикновено народно събрание (1923-1934). Заема ключово място и в изпълнителната власт като влиза в кабинета на Александър Цанков. Първо е министър на търговията, промишлеността и труда (1923-1924), а след това на правосъдието (1924-1926). Подкрепя с подписа си репресиите срещу комунистите и техните съюзници след атентата в църквата "Света Неделя" на 16 април 1925 г., където загива брат му Спас Бобошевски. Изявите му продължават и в правителството на Андрей Ляпчев. Той отново е поставен начело на министерството на търговията, промишлеността и труда (1926-1930). В това си качество допринася за възстановяване на парламентарната демокрация и за икономическата стабилизация на България. Предлага мерки за защита на местното производство. Прокарва ценни закони за професионалното образование и за усъвършенстване работата на Търговската камара, съдейства за откриване на занаятчийски и търговски училища, привлича чужди инвеститори. Дава наставления за модернизиране на мини "Перник".

Дейността на Цвятко Бобошевски е тясно свързана и с родния му град. Помага за възстановяване на щетите от големия пожар през септември 1923 г. Към Враца потеглят влакове с провизии и палатки за останалите без подслон местни жители. По време на потушаването на последвалото Септемврийско въстание се застъпва пред генералите Никола Русев и Иван Вълков за десетина интелектуалци от Враца замесени в събитията. В резултат те са освободени от ареста. Бобошевски често се връща в родния град и активно участва в живота на читалище "Развитие".

Той става съпричастен и на новите политически промени. На 19 май 1934 г. е извършен военен преврат и е установен тоталитарен режим. Това не го изненадва. Той подкрепя новата форма на управление и по този повод споделя: "На това скандално зрелище, което само отвращаваше (става реч за властването на Народния блок), трябваше да се тури край. И вместо г-н Мушанов или някой друг да вземе тоягата и постави всекиго на мястото му, това го направи армията". Всички политически партии са забранени и до 1936 г. Цвятко Бобошевски е председател на държавната Българска ипотекарна банка.

По време на Втората световна война той застава на антигермански и антифашистки позиции и се обявява за сътрудничество със САЩ и Великобритания. През 1943 г. като независим политик участва в изграждането на Отечествения фронт, в който влизат комунисти, социалдемократи, земеделци, радикалдемократи, звенари и част от офицерския корпус. Но е против разгръщането на партизанското движение. Заедно с Никола Мушанов, Димо Казасов, Атанас Буров, Кимон Георгиев и др. политици и общественици отправят остро протестно писмо до премиера Богдан Филов и до двореца. Те се обявяват против депортирането на българските евреи в лагерите на смъртта. За да спаси част от тях

 

Бобошевски изпраща еврейски семейства от София при негови роднини

 

и приятели във Врачанския край.

На 9 септември 1944 г. в България настъпва поредната политическа криза. Правителството на Константин Муравиев е свалено и управлението се поема от Отечествения фронт. Назначени са и нови регенти на малолетния цар Симеон ІІ. А това са проф. Венелин Ганев, Тодор Павлов и Цвятко Бобошевски. Той заема тази длъжност до 1946 г. и сътрудничи на доминираното от Българската комунистическа партия правителство. Започва да пише свои мемоари, които хронологически включват периода 1920-1946 г. Но за съжаление не успява да ги завърши поради кончината си. Погребан е тържествено, а кабинетът на Вълко Червенков отдава почест като на виден държавник. В памет на своя баща дъщеря му Милка Бобошевска изпълнява неговата воля и дарява на община Враца 63 декара ливади и гори в местността Старата могила, където е била лятната къща на семейството.

Гробът на Цвятко Бобошевски на Централните софийски гробища.
Уикипедия Гробът на Цвятко Бобошевски на Централните софийски гробища.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

история

Още новини по темата

Регент след княз Батенберг приравнява жените с мъжете сред учителите
22 Авг. 2025

Полковник герой трасира пътя на военната медицина у нас
06 Авг. 2025

Димитър Карастоянов снима българския елит в началото на ХХ век
26 Юли 2025

Българската метеорология дължи старта си на Спас Вацов
02 Юли 2025

Учител е в основата на създаването на Националната библиотека
19 Юни 2025

Български офицер купува двореца "Врана" за княз Фердинанд I
08 Юни 2025

Смъртта на първия български генерал остава обвита в мистерия
26 Май 2025

Българският учител на княз Фердинанд се отрича от него
10 Май 2025

Най-големият брат на Пенчо Славейков е бил кмет на София
26 Апр. 2025

Столичен кмет напуска, след като е уличен в корупция
11 Апр. 2025

Ран Босилек увлича наши класици да пишат за деца
28 Март 2025

Ген. Владимир Заимов е военен герой, но и руски шпионин
16 Март 2025

Почвоведът Иван Странски се опълчва на Вълко Червенков
26 Февр. 2025

Александър Людсканов разкрива пред Европа за Баташкото клане
07 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Някой в правителството не играе за европейския отбор
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар