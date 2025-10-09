Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Димо Кьорчев става проводник на Ницше в България

Видният публицист е идеолог на Националлибералната партия и остър критик на Пенчо Славейков

Днес, 15:03
Димо Кьорчев
архив
Димо Кьорчев

В българския политически живот в края на ХІХ в. и през първите десетилетия на ХХ в. се включват редица интелектуалци с разностранни интереси. Сред тях безспорно се откроява личността на Димо Кьорчев, за когото в нашето съвремие се пише твърде малко.

Димо Петров Кьорчев (1884-1928) е роден в Търново. Завършва гимназия в родния си град. След това учи правни науки в Лайпциг. Ала поради липса на средства след една година се завръща в родината. Продължава юридическото си образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където се дипломира през 1908 г. Започва работа като адвокат в столицата. Оттук насетне

 

неговите възгледи и практика се развиват в две основни посоки. 

 

Преди всичко Димо Кьорчев  се изявява като литературен критик и публицист. Той възприема и интерпретира творчески модерните за началото на ХХ в. философски, етични и естетически теории. Дълго време изучава философията на Фридрих Ницше. Заема определени позиции по отношение на нея и се превръща в привърженик на западноевропейския модернизъм и индивидуализъм. Наред с това в нравствено-философските му възгледи се забелязва и влиянието на толстоизма. Считан е за теоретик на българския символизъм, а своите идеи развива в статии на литературно-философски теми. В съгласие с Ницше Димо Кьорчев проповядва, че "силният човек трябва да бъде деятелен, като само така ще открие истината и ще изгради своя живот". Според него самоусъвършенстването на всяка личност започва, когато тя успява да види във всички свои дела Бога. Той приема свръхчовека за реалност и осъжда робския морал, т.е. тези които издигат милосърдието и състраданието в култ. Защитава самобитните тенденции в българската литература и в нашето обществено развитие. Един от създателите на философско-литературното есе в България. Литературните му студии в по-голямата си част са аналитично-оценъчни. Като критик съчетава рефлексията с образно-емоционалния изказ. Подписва политическите си статии с псевдонима П. Ератов. Подкрепя първите прояви на поетите символисти Трифон Кунев и Теодор Траянов. В същото време критикува нормативната естетика на кръга "Мисъл".

Значително време отделя Димо Кьорчев на издателската дейност. През 1907 г. заедно с Кунев издава литературен алманах "Южни цветове". Две години по-късно с Елин Пелин отпечатват списание "Слънчоглед". Димо Кьорчев редактира и сътрудничи на списанията "Пролом", "Наш живот", "Хиперион", "Свобода", "Българска мисъл", както и на вестниците "Дневник", "Независимост", "Българан", "Общо дело" и "Воля". Отрадно впечатление оставя в последното периодично издание. Редакцията се помещава на бул. "Княз Дондуков" № 45. Излиза под ръководството на Симеон Радев. Димо Кьорчев не е титулярен редактор, но двамата разговарят по различни теми. Техният "моабет" много често продължава с часове. Той проявява литературно-критическа дейност. Прави обстойно сравнително изследване на "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов, "Под игото" от Иван Вазов и "Кървава песен" от Пенчо Славейков. Заема критично отношение към възгледите на д-р Кръстьо Кръстев и на Пенчо Славейков. Това спомага за ограничаване на естетиката на символизма от неокантианската психологическа теория, от позитивизма и проправя пътя на интуитивизма.

Литературното творчество на Димо Кьорчев е създадено основно до 1914 г. Оттук насетне той се отдава предимно в политическата и обществената практика. И в тази сфера не бива да се подценява неговата дейност. Той е

 

виден деец и идеолог на Националлибералната партия.

 

Това е политическа формация, която се включва в правителствата след преврата на 9 юни 1923 г. Димо Кьорчев е член на Постоянното присъствие и заема длъжността секретар в нея. Избиран е за народен представител през 1914-1919 г. и 1923-1928 г. в ХVІІ, ХХІ и ХХІІ Обикновено народно събрание. Участва в създадената през 1914 г. Парламентарна изпитателна комисия за анкетиране дейността на кабинетите на Иван Гешов и д-р Стоян Данев (1911-1913) по цялото им управление. Той е определен за докладчик. Прави рекапитулация на основата на огромен документален материал. Това дава възможност за изясняване характера на българския държавно-политически курс в драматичния за нацията период. Димо Кьорчев притежава политическа интуиция. Със всички сили се бори против нравствената пустота и безидейността на политическите групировки. Той е повече политик-идеолог, отколкото тесногръд партиен агитатор. Успява да вникне в сложните проблеми на родното държавно-политическо развитие. Остава извън мътното партийно опустошение. Продължават и неговите литературни изяви, които му помагат да се разтоварва от парламентарните и партийните проблеми. Публикува отделни книги. Това са "Политика и съюзи" (1917), "Балкански съюз или Югославия" (1919), "Европа през 1922 г.". Следи внимателно ходовете на дипломацията, решенията на правителствата и настроенията на обществените групи. Ала остава враждебно настроен против класовото разделение. Прогнозите му за европейската и балканската политика са реалистични и далновидни.
Димо Кьорчев става изкупителна жертва на големия упадък на България след войните 1912-1918 г. за национално обединение. Той умира през декември 1928 г. в Париж. Избрани съчинения от творбите му са издадени през 1933-1934 г. под редакцията на неговия съмишленик д-р Янко Янев. Няма съмнение, че със своите умствени и нравствени заложби Димо Кьорчев се приближава към героите от епохата на Възраждането. Той прилича на тях по темперамент и мироглед.

Димо Кьорчев чете резолюцията на Южнобългарския националлиберален събор в Пловдив, 25 октомври 1925 г.
архив Димо Кьорчев чете резолюцията на Южнобългарския националлиберален събор в Пловдив, 25 октомври 1925 г.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

история

Още новини по темата

Писателката Калина Малина бяга от суетата на София
06 Окт. 2025

Съратник на Левски е прокуден от България заради русофилия
26 Септ. 2025

"Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
12 Септ. 2025

Регентът Цвятко Бобошевски е сред политическите въжеиграчи през ХХ век
06 Септ. 2025

Регент след княз Батенберг приравнява жените с мъжете сред учителите
22 Авг. 2025

Полковник герой трасира пътя на военната медицина у нас
06 Авг. 2025

Димитър Карастоянов снима българския елит в началото на ХХ век
26 Юли 2025

Българската метеорология дължи старта си на Спас Вацов
02 Юли 2025

Учител е в основата на създаването на Националната библиотека
19 Юни 2025

Български офицер купува двореца "Врана" за княз Фердинанд I
08 Юни 2025

Смъртта на първия български генерал остава обвита в мистерия
26 Май 2025

Българският учител на княз Фердинанд се отрича от него
10 Май 2025

Най-големият брат на Пенчо Славейков е бил кмет на София
26 Апр. 2025

Столичен кмет напуска, след като е уличен в корупция
11 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте