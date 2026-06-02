Скандалният Андрю Тейт бе посрещнат с хляб и сол в Русия

Днес, 18:18

В Русия пристигна Андрю Тейт — бивш кикбоксьор и блогър, известен с женомразките си възгледи, срещу когото има ред дела за изнасилвания, трафик на хора и сексуална експлоатация на непълнолетни. Той бе посрещнат на летището в Санкт Петербург с хляб и сол, а ансамбъл изпълни песента "Матушка". 

39-годишният Тейт стана популярен в крайнодесните кръгове заради изказванията си за разпадането на западното общество, невинността на продуцента Харви Уайнстийн и „леснодостъпността“ на съвременните момичета. Той твърди, че жените са собственост на мъжете и че жертвите на изнасилване трябва да „носят отговорност“ за това, че са били нападнати. 

В края на 2022 г. Андрю и брат му Тристан бяха задържани в Румъния. Срещу тях бяха повдигнати обвинения в създаване на престъпна група, която примамвала жени в сексуално робство.

Посещението на Тейт вероятно е свързано с провеждането на Петербургския международен икономически форум /ПМЕФ/.

На ПМЕФ присъства Кандис Оуенс — американска блогърка, известна с конспиративната си теория, че съпругата на Макрон е мъж. Освен това на форума ще присъства „експертът“ на руските пропагандни медии Скот Ритер, който е обвиняван в педофилия, както и Йорг Урбан — ръководител на отделението на „Алтернатива за Германия“ в Саксония. В навечерието на форума в Русия се намира и Герхард Шрьодер — бивш канцлер на Германия и близък приятел на Путин. 

