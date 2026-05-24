Осем държави не искат туристи това лято

БГНЕС архив Все повече стават държавите, които твърдят, че се задушават от туристи, независимо, че се издържат от тях

Година след година туристите избират едни и същи ваканционни дестинации. Но някои туристически държави са толкова уморени от наплива на летовници, че започват открито да го заявяват.

Експертите на изданието Travel Off Path, цитирани от БГНЕС, посочиха осем държави, които няма да са особено гостоприемни за туристите. Експертите обаче предлагат достойни алтернативи.

Тайланд

Тази популярна азиатска държава наскоро не само обяви намаляване на 60-дневния безвизов период за граждани на 93 държави до 30 дни, но и реши да наложи задължителна входна такса от 300 бата само за слизане от самолет. Тайландските власти активно търсят „вратички“ в системата, за да отсеят бюджетните пътешественици и да ги принудят да преминат към луксозен туризъм с високи разходи. Но това вече има обратен ефект: в началото на 2026 г. броят на чуждестранните туристи в Тайланд спадна с повече от 7% и правителството се готви за устойчив спад. Алтернатива е Малайзия. Тя все още има опростен 90-дневен безвизов режим за повечето западни страни, а столицата ѝ Куала Лумпур, се развива активно и иска да посрещне повече туристи.

Испания

Тази популярна европейска страна не само повишава данъците, но и изисква от туристите да предоставят огромно количество лична информация, включително информация за кредитни карти и семейни връзки. Да не говорим за масовите антитуристически протести в цялата страна.

Алтернативата е Черна гора. Тук туристите могат да се насладят на същото зашеметяващо средиземноморско крайбрежие и богата история, но без нарушаващите поверителността полицейски бази данни и с икономика, която наистина цени парите на почиващите.

Италия

В цяла Италия се въвеждат такси само за посещение на популярни обществени места. Например във Венеция еднодневните туристи трябва да платят, за да влязат в града, а в Рим трябва да платите само, за да видите фонтана Треви. Кметовете в цялата страна въвеждат глоби за всичко - от седене на исторически стъпала до ядене на сандвич на улицата, превръщайки историческите градове в тематични паркове, където постоянно се чувствате сякаш сте на една крачка от солидна глоба.

Алтернативата е Хърватия. Адриатическото крайбрежие предлага дълбоко европейска историческа атмосфера и древни градове, оградени със стени, без постоянния надзор на местните власти.

САЩ

Откакто Доналд Тръмп дойде на власт, страната предприеха множество противоречиви стъпки, които ясно показват на чуждестранните туристи, че не са добре дошли – от по-строги гранични проверки и задължителен депозит от 15 000 долара за туристи от определени страни до по-високи входни такси за националните паркове.

Алтернативата е Панама. Това е основен икономически център със световна класа инфраструктура и бизнес среда, благоприятна за англоговорящите туристи.

Нидерландия

През последните години Амстердам сериозно стартира глобални рекламни кампании, призоваващи туристите да стоят настрана. Междувременно холандската столица има най-високите туристически данъци – до изумителните 21% от цената на настаняването.

Алтернативата е Дания.Докато Амстердам плаши хората, Копенхаген стартира CopenPay, възнаграждавайки пътуващите с безплатни ястия и вход за музеи за добро поведение, като например колоездене.

Япония

Земята на изгряващото слънце преживява сериозна криза на свръхтуризма и реагира с агресивни мерки за облагане на портфейлите на пътешествениците – от високи данъци до ограничения за достъп до популярни атракции като планината Фуджи.

Алтернативата е Южна Корея. Тя предлага също толкова вълнуваща комбинация от ултрамодерни градове и древни храмове без прекомерните туристически такси и затворените порти.

Исландия

Тази живописна страна с лош обществен транспорт (няма никакви влакове) въведе прекомерни пътни такси през 2026 г. Сега колите под наем проследяват всеки километър, изминат от туристите, оставяйки им огромни сметки.

Алтернативата е Норвегия. Тази скандинавска страна предлага фиорди от световна класа и невероятна природна красота с дълбоко уважение към обществения достъп до природата.

Канада

Съседката на САЩ активно ограничава достъпа до границата си поради бюрократична умора. И докато американците все още се радват на безпрепятствено безвизово пътуване през северната граница, канадското правителство издигна масивна дигитална стена срещу останалия свят. Наскоро канадските власти внезапно възстановиха задължителните посетителски визи за мексикански граждани, като на практика затръшнаха вратата на един от основните си туристически партньори. В действителност те отблъскват безброй истински туристи поради незначителни технически проблеми с документите им, като по същество използват софтуер, за да не допускат хората.

Алтернативата е Аржентина. Ако искате да видите планини от световна класа, необятни природни пространства и ледници, Патагония предлага точно това, което предлага Канада, но без бюрократичните затруднения с визите.