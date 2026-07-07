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Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев

Текст за света, какъвто го вижда "Прогресивна България"

Днес, 16:06
Румен Радев прогресира в компанията на Александър Пулев
БГНЕС
Румен Радев прогресира в компанията на Александър Пулев

— Кой бяга в този късен час?

— Аз бягам — каза олигархията.

— Не зная как си се решил…

— Изплаших се! От Прогресивната България.

Вие се питате какво е това словоблудство с Бърнс? Но аз не съм виновен. Олигархията наистина бяга - подобно на Ивет Лалова, на калабалък, като при Джиро д'Италия. Не вярвате? Ето: "Министър Иван Шишков: Държавата влиза в ролята си, олигархията се разбягва" (24 юни, пресцентър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - разяснения за "Баба Алино").

Обаче и друг бяга. Този път не от България, а към. И пак поради "Баба Алино": "Имаме повишено доверие към българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица по територията целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат" (23 юни:, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев - осведомява за не-олигарха Невзоров).

Новини има и от животинския свят.

 

Бутилката с мляко е при кравата,

 

кюфтето е от "конкретното животно, от което то е дошло". (6 юли, министърът на земеделието Пламен Абровски). Ами цените? Падат, разбира се, поради кошницата с грижа. "Условието на правителството е минимум шест месеца участие, минимум 30 продукта и минимум 15% отстъпка", казва Абровски.  Какво става при неизпълнение на туй чудно условие, възможни ли са въобще условия в една доброволна инициатива, каквато е "кошницата"... - историята мълчи.

И на бюджетния фронт нещата са наред. "Аз твърдя, че те не са замразени, а запазени", казва за детските плащания социалният министър Наталия Eфремова.

Но пиар ли е всичко това? Хич. "Вярвам, че е по-добре да си свършим работата, вместо да създаваме излишен медиен шум". Вярващият човек е самият Демерджиев, а ние всички гледаме дроновете на ГДБОП и също му вярваме.

Но "Прогресивна България" осигурява прогрес не само в сегашно време. Тя размества и миналото, за да направи по-добро бъдещето. Как? Ами така: Пролетта "Лукойл България" била пред затваряне. Партията идва на власт и

 

спасява народ, пазари, бензин, керосин...

 

Никой никога не е чул за затваряне на рафинерията обаче. Нима е възможно да остане тайна?! Тайна било, понеже предишните управляващи не казали, а настоящите нямало какво да казват, те просто спасили една рафинерия и един народ. 

Цялото това тайнство осветли вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Цветанка Ризова. Пулев я убеди в тоталното спасение на всичко: язовирите са избавени от кражби, асфалтът от косене, Шумен от инвеститорски недоимък, спасени са всичките инвестиции в България, чиновниците са лишени от джипове. „Показваме нова цялостна визия!", рече Пулев.

Визията определено е сменена за "Боташ".

 

Перфектният договор се оказа неперфектен - 

 

проблемът излезе в опонентите, които "не пожелаха политически да променят параметрите, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев" (депутатът Петър Витанов). "Толкова е просто!", недоумява Витанов. Прав е - какво да е, ако не мегапросто?

Но най-прости са нещата при Бърнс. Там никой не бяга, ами чука на вратата нощем. Чука Финдли. Историята изцяло е любовна: 

— Ни дума някому за туй.

— Ни дума! — каза Финдли.

Тъй и с "Прогресивна България". Никой да не е посмял да каже дума, че всичко туй е пълен въздух!

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Ключови думи:

Прогресивна Бълтария, ПБ, Иван Демерджиев, Иван Шишков, Александър Пулев

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