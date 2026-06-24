ПП замеси баща на евродепутат от ГЕРБ в аферата "Баба Алино"

Сагата "Баба Алино" включи днес престрелки между народния представител от ПП Йордан Терзийски и евродепутата на ГЕРБ Емил Радев. Замесен бе бащата на втория.

ОБВИНЕНИЯ

„Баща на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в Баба Алино. Освен това има заповед за допускане на ПУП от 2022 г., под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров", каза пред журналисти в кулоарите на парламента Терзийски.

Темата той засегна малко по-рано и в пленарна зала, където регионалният министър Иван Шишков бе изслушан за т.нар незаконен град. Шишков не взе отношение точно по тази конкретика. Според Терзийски става дума за политически чадър от ГЕРБ върху аферата.

Имената на бащата съвпадат с имената на евродепутата Емил Радев, който е варненец.

Малко по-късно народни представители от ПП разпространиха документи и извадка от кадастъра. В тях се вижда как човек с име Йордан Радев е съсобственик на имот във варненската местност, а един от другите собственици е дружеството "Евро Рит". В публично достъпните фирмени регистри Олег Невзоров фигурира като управител на "Евро Рит", едноличен собственик пък е "Форест Клуб Варна". От документите на ПП се вижда още как двете фирми, Йордан Радев и друго лице възлагат ПУП.

КОНТРА

Йордан Радев наистина се оказа баща на Емил Радев. И наистина иде реч за имот в Баба Алино. Според евродепутата обаче "Форест Клуб Варна" е купила фирмата, държаща съсобственост с баща му ("Евро Рит"), без бащата да знае. Три години по-рано бащата опитал да прекрати съсобствеността. Общото внасяне на ПУП било именно като част от прекратяване на съсобствеността и поради законовото изискване такава процедура да се задвижи общо от притежателите. Тоест, според обясненията на Емил Радев, "Форест клуб Варна" (Невзоров) фигурира като част от документацията единствено защото е купила от друго лице съсобствеността. Евродепутатът определи твърденията като лъжа, целяща да прикрие "провала на кмета Коцев", и заплаши Терзийски със съд.

Ето по-подробно позицията на Емил Радев, разпространена след обвиненията: "Истината е, че в далечната 2007 г. баща ми и негов съдружник – български гражданин, придобиват 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот в местността Баба Алино. В същата година дружеството „Евро Рит“ ООД придобива останалите 1/3 идеални части от въпросния имот. С цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части през 2022 г. е инициирана процедура за приемане на ПУП. Съгласно установения ред, документите са подадени в кметството в район „Приморски“. Спазени са всички законови изисквания. С договор с нотариална заверка на подписите от 16 юни 2025 г. Румен Симеонов продава 100% от капитала на „Евро Рит“ ЕООД на „Форест Клуб Варна“ ООД. На 27 юни 2025 г. „Форест Клуб Варна“ ООД е вписан в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Евро Рит“. По този начин „Форест Клуб Варна“ ООД придобива собствеността върху 1/3 идеални части от имота. Това е сделка, която е станала без наше знание и е сключена с цел заобикаляне изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността, по силата на който при продажба на съсобствен имот продаваната част трябва да бъде предложена първо на останалите съсобственици. От този момент нататък законът изисква всички подавани документи да са подписани от всички съсобственици. И до настоящия момент – почти 4 години по-късно, процедурата за одобряване на ПУП за имота не е приключила. Ако в случая имаше политически чадър от ГЕРБ, то такъв ПУП щеше да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних", се казва в изявлението на Емил Радев.

Той също публикува документи: